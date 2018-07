La parabola fotografica di Michele Pellegrino raccontata in San Francesco a Cuneo

Cesare Pavese, l’illustre scrittore cuneese del quale quest’anno ricorre il 110° anniversario dalla nascita, in una lettera del 1949, riferendosi al suo romanzo Paesi tuoi, afferma: "L'opera è un simbolo dove tanto i personaggi che l'ambiente sono mezzo alla narrazione di una paraboletta, che è la radice ultima della narrazione e dell'interesse: il cammino dell'anima della mia Divina Commedia".

Le parole di Pavese diventano una sorta di guida d'eccezione della mostra "Michele Pellegrino. Una parabola fotografica" inaugurata oggi (19 luglio) presso il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria 10 a Cuneo). L’esposizione, a cura di Enzo Biffi Gentili, è un'antologia dedicata al fotografo cuneese che ripercorre i suoi 50 anni di carriera, attraverso 75 fotografie, suddivise in 19 sezioni tematiche. Il percorso espositivo prende avvio dalla navata dell’ex Chiesa di San Francesco per terminare nelle cappelle, con un viaggio che conduce il visitatore dai ritratti dei contadini degli anni ’70 sino ai paesaggi montani dagli anni ’80 ad oggi.



La mostra è stata realizzata grazie alla donazione dell’intero archivio fotografico da parte di Michele Pellegrino alla Fondazione Crc che, con il progetto "Donare - Rilanciare la cultura del dono in provincia di Cuneo", si propone di rafforzare lo spirito di condivisione nella comunità della provincia di Cuneo custodendo e valorizzando i tesori che vengono donati.

L'esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta dal 20 luglio al 30 settembre, con i seguenti orari: da martedì a domenica dalle 15.30 alle 18.30.

In occasione della mostra, per stimolare visitatori e appassionati di fotografia a raccontare il paesaggio della provincia di Cuneo, ispirati dall’opera di Michele Pellegrino, la Fondazione Crc ha lanciato il challenge fotografico dal titolo "Le nitide vette", in richiamo alla sezione della mostra. Il challenge è realizzato in collaborazione con le community di Igers Piemonte, Igers Torino, Igers Cuneo, Igers Langhe e Roero. L’autore del migliore scatto avrà l’opportunità di ricevere una macchina fotografica Fuji Instamix e copia del catalogo edito da Skira “Michele Pellegrino. Storie”. Gli altri due autori dei migliori scatti potranno visitare per un anno tutti musei e le mostre regionali grazie ad Abbonamento Museo Piemonte e una copia del catalogo edito da Skira “Michele Pellegrino. Storie”.