La Birrovia porta a Cuneo un raro spettacolo di cabaret (al femminile)

Un viaggio un po' particolare sta per partire dai binari dell'ex stazione di Cuneo Gesso, alle porte della città. La Birrovia (piazzale Vecchia Stazione 4) presenta una ricca e inedita programmazione per quello che è il suo "viaggio" numero 111, da mercoledì 25 a domenica 29 aprile.

Mercoledì 25 aprile (ore 21) - live - FERRUCCIO FUSETTI

Dopo aver pubblicato il suo album solista “Under the Moonlight”, Ferruccio Fusetti (voce e chitarra acustica) trova in Carlo Chirio (basso elettrico) e Giorgio Mattiauda (batteria e percussioni) i perfetti partners in crime per presentare dal vivo i brani del cd, nuove composizioni originali e cover (alcune famosissime, altre quasi sconosciute!) reinterpretate e riarrangiate in chiave Acoustic Rock. Per tutti gli amanti del Rock ‘70/’80 e della musica scritta e suonata con il cuore!

Giovedì 26 aprile (ore 21,30) - CUNEO COMEDY NIGHT -

Cuneo Comedy Night si prende la briga di creare delle serate all’insegna della comicità nella triste e grigia Cuneo. Le serate saranno “open mic”. Ovvero? Si può esibire chiunque voglia, basterà chiederlo. Chiara Avanzo porta il suo spettacolo di stand-up comedy "Legittima difesa" al Birrovia per la prima delle serate della Cuneo Comedy Night.

Venerdì 27 aprile (ore 21) - DJSET - Dario VIALE -

Dario Viale nasce come dj nel 1997. Il mezzo che utilizza per le prime serate sono le musicassette, con un sistema artigianale per poter variare la velocità e così mettere a tempo i brani. Amante della musica commerciale ed elettronica, partecipa a diversi eventi per promuovere soprattutto la musica poco conosciuta. Il salto a livello professionale arriva nel 2012 con l’arrivo di molteplici serate tra piazze e locali della zona di Cuneo dove si propone per far ballare il pubblico presente con la musica “commerciale”. Un altro passo in avanti che va a completare il quadro, arriva nel 2013 dove è resident all’Ayo’ American Bar di Limone e dove tutt’ora sta proponendo un genere decisamente particolare nella musica d’aperitivo, tra funky house, deep house, indie, fusion e latina prettamente su vinile. Negli ultimi anni pertanto, si studiano due dj set completamente diversi e opposti tra loro a seconda delle situazioni che si vengono a creare: aperitivo e ballo. Nato come dj con la concezione operativa frutto della vecchia generazione, ha lavorato spesso con i sistemi tradizionali partendo dal vinile per poi passare al cd, usando negli ultimi anni entrambi i supporti soprattutto per la musica da aperitivo.

Sabato 28 aprile (ore 21) - DJSET - GRISSINO -

Torna a trovarci Mr. Grissi Grissino Rubatà da Torino. Dj globe trotter con base a Bruxelles, radici torinesi e ramificazioni planetarie. Un sound incalzante di suoni meticci e grooves provenienti da passato, presente e futuro.

Grissino ha un’identità spiccata, le danze le mena lui, ma la lettura della pista è davvero impeccabile.Il resto lo racconta il suo sorriso.

Domenica 29 aprile (ore 21) - live - ELLA -

Ella, in veste acustica in concerto, accompagnata da Alessandra Barbero al basso e Luca Pileri alla chitarra. La cantautrice torinese presenterà brani di sua composizione, tratti dall'album "Dentro" e dal precedente ep "Terapia d'urto". “Dentro” è il disco d’esordio della cantautrice torinese Ella. Registrato, mixato e prodotto presso il Transeuropa Recording Studio di Torino da Fabrizio “Cit”, il nuovo lavoro arriva a poco più di un anno di distanza dall’ep “Terapia d’urto”. Dieci brani sospesi tra cantautorato ed elettronica, in cui note malinconiche si appoggiano su parole dolci ma incisive che rotolano come pietre e prima o poi finiscono in mare. Non per affondare o per essere dimenticate, solo per viaggiare come viaggiano le onde.