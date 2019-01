L'universitaria 19enne di Lagnasco colpita da meningite a Padova: "Salvata dal vaccino"

ALICE MARINI - Tra il bene e il male, la scienza e la politica, ancora dopo il "Patto" pro-vax promosso dal virologo Burioni, si è riacceso il dibattito sui vaccini. Ed è proprio dalla provincia di Cuneo che arriva una riflessione importante su questo tema, quella di una 19enne di Lagnasco che a inizio gennaio era stata ricoverata per meningite a Padova, città in cui dimorava per studiare all'università (leggi anche QUI).

E' attraverso un post su Facebook che la ragazza ha voluto raccontare la sua vicenda: "Sono stata colpita da meningite batterica da meningococco di ceppo B - scrive - una forma piuttosto rara e, nella maggior parte dei casi, fulminante. Ancora non avevo il vaccino per il ceppo B nello specifico, ma ero già protetta grazie al tetravalente contro i ceppi A, C, Y e W. Con ogni probabilità, proprio questo mi ha salvata, concedendomi il tempo di arrivare in ospedale dove ho potuto iniziare da subito le cure necessarie".

Un caso clinico, dice lei stessa, "diventato quasi famoso" e degno di essere preso "come esempio del fatto che a volte semplici gesti quotidiani, come potrebbe essere stato andare a studiare in biblioteca, possano avere risvolti inaspettati". "Spesso ci dimentichiamo di questi pericoli che si celano nel mondo microscopico - scrive la giovane - viviamo le nostre vite, com'è giusto che sia, continuiamo a fare progetti per il futuro, amiamo, ridiamo, piangiamo e ci arrabbiamo. Tuttavia, non dovremmo mai scordarci che siamo esseri umani, non macchine impeccabili e prive di punti deboli".

Si dichiara dunque a favore dei vaccini la ragazza: "Nessuna scienza è esatta, ma ciò non significa che bisogna rifuggire in toto i potentissimi strumenti di prevenzione sanitaria di cui siamo in possesso". E conclude ringraziando tutti i medici, gli infermieri, i suoi coinquilini e tutti gli amici e i familiari che le hanno dato la forza per combattere e vincere contro questa malattia.

Alice Marini