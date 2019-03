"L'Orto delle Arti" a Cuneo per coltivare le passioni sulle tracce di tutto ciò che è luce

Fashion e design, musica e arte, sport e benessere, l’arte del cucinare, la comunicazione, la robotica e la tecnologia: sono queste le "passioni" sulle quali si muoveranno i nuovi corsi e laboratori dell'Orto delle Arti, che torna a Cuneo per la quarta edizione "Luce" dal 28 al 31 marzo. Ma cosa è L’Orto delle Arti? E' il festival delle Passioni, un evento culturale dinamico che in quattro giorni di workshop, incontri, seminari, visite guidate, degustazioni e presentazione di libri - con oltre 100 appuntamenti in 16 location - offre la possibilità di approfondire e di mettere in scena con entusiasmo le proprie passioni e i propri hobby. E’ un’occasione unica dedicata a chi desidera aprire il cassetto dei propri sogni, per ritrovare il piacere di coltivare ciò che ama essere.

Ricchissimo il programma tra corsi per tutti i gusti ed età, con tanti appuntamenti dedicati esclusivamente ai bambini; per le varie tematiche non mancheranno ospiti di taratura internazionale come Brunello Cucinelli (l’imprenditore re del cashemere) per il fashion, i Marlene Kuntz (band cuneese che ha segnato il rock italiano) e Guido Guglielminetti (bassista, band leader e produttore artistico di De Gregori) per la musica, Luca Mazzone (campione paralimpico e campione mondiale di Handbike in carica), Anna Maria Cova (pioniera del pilates in Italia) e Nicola Dutto (motociclista, il primo concorrente paraplegico in moto nella storia della Dakar) per lo sport, Teo Musso (il “papà” della birra artigianale italiana) e gli chef stellati Ugo Alciati e Massimo Camia per l’Arte di cucinare e tanti altri.

Workshop a tema: 6 le aree tematiche degli appuntamenti previsti, adatti a tutte le età e a tutte le tasche. Ci saranno corsi di fashion e design, di musica e arte, di sport e benessere, di cucina, di comunicazione e di robotica e tecnologia. Visite guidate ed eventi collaterali: Cuneo sarà cornice della manifestazione, e allo stesso tempo protagonista di molti appuntamenti; grazie alla disponibilità di Insite Tours ci sarà l’apertura straordinaria della Torre Civica, con visite guidate molto particolari: gli appuntamenti "Più Luce" prevedono infatti la visita e la salita alla Torre con alcune pillole di lettura, musica e canto, sulle tracce di tutto ciò che è luce. Sono previste anche delle visite "inclusive" per tutte le persone con disabilità fisica.

Con L’Orto delle Arti approda a Cuneo anche il singolare bus panoramico scoperto che regala un punto di vista completamente diverso. E all’ora di pranzo possibilità di picnic a km zero con il Disnoiro, l’esclusivo picnic con i prodotti tipici del territorio. E per finire, pedalate assistite dal centro storico fino al parco fluviale, che saranno un’ottima occasione per (ri)scoprire Cuneo in ogni suo angolo. La quarta edizione dell’Orto delle Arti prenderà il via con un appassionante concerto di apertura gratuito in Sala San Giovanni, “Vibrazioni” con il quHARtetto, e in contemporanea ai quattro giorni dell’evento e nei due week end successivi, potrà essere visitata presso Palazzo Samone l’esclusiva mostra “Al chiaror di una lanterna” cartoline e fotografie d’epoca - Lampade antiche a cura di Ober Bondi e Gianpaolo Marro.

Appuntamenti con i big: non mancheranno nomi di rilievo del panorama nazionale. Per festeggiare i primi 40 anni di Elio Parola nel mondo della ristorazione ci saranno lo chef stella Michelin Ugo Alciati, il brand ambassador di Caffè Vergnano Damian Burgess, il finalista di Italia’s Got Talent Antonio Sorgentone e il padre della birra artigianale Teo Musso. Altri appuntamenti attesissimi, l’incontro con i Marlene Kuntz, gruppo originario di Cuneo e dagli anni '90 punto di riferimento della scena rock italiana e l’incontro con Guido Guglielminetti, musicista, compositore, arrangiatore, band leader e produttore artistico di Francesco De Gregori. Dedicati non solo agli appassionati di sport, ma anche a tutti coloro che credono nella forza di volontà e nella capacità di rialzarsi dopo una caduta, gli incontri con Luca Mazzone (campione paralimpico e campione mondiale in carica di Handbike, che con Alex Zanardi e Vittorio Podestà ha composto il leggendario trio iridato) e Nicola Dutto, il primo atleta con paraplegia a prendere parte alla Dakar.

In collaborazione con scrittorincittà sarà proposta un’anteprima imperdibile, l’incontro con Brunello Cucinelli (il celebre re del cashmere) che presenterà “Il sogno di Solomeo”; per la sua filosofia di vita, racchiusa nella sua frase “Il grande sogno della mia vita è sempre stato quello di lavorare per la dignità morale ed economica dell’essere umano”, Brunello Cucinelli è stato individuato come il candidato ideale per ricevere il Premio Luce, intitolato alla memoria di Luciana Giraudo, premio istituito per ricordare la preziosa collaboratrice dell’Orto delle Arti e riservato ad un personaggio importante che si è contraddistinto per le proprie qualità umane e professionali, tale da renderlo un “illuminato” del nostro tempo. Consegnerà il Premio Luce il sindaco di Cuneo Federico Borgna, introdotto da Roberto Audisio.

L’Orto della Arti, con le sue passioni, parole e mani in movimento aspetta tutti, perché l’arte è ovunque intorno a noi, dentro ad ogni idea che nasce in noi e perché tutto può essere arte! Per informazioni e prenotazioni: www.ortodellearti.it, 389/9464766 (posti limitati).