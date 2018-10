L'orchestra Bruni dà il via ai concerti della stagione autunnale a Cuneo

Novecento, sostantivo maschile singolare. Ma forse nessun secolo nella storia della musica è stato più plurale del '900 e il prepotente interesse per la musica originaria popolare costituisce uno dei filoni di ispirazione e ricerca più significativi per i compositori del secolo scorso. Nel programma del primo concerto di "Bruni d'Autunno...e oltre 2018", che si terrà sabato 3 novembre alle 21 presso il teatro Toselli di Cuneo, tre diversi esiti in questo campo dell'esperienza musicale.

L'argentino Astor Piazzolla dedica allo strumento d'elezione dell'universo del tango un vero e proprio concerto solistico. E' titolato Aconcagua, come la vetta più elevata del continente sudamericano, ottima suggestione per le vette di virtuosismo e musicalità cui deve attingere il bandoneòn solista (la fisarmonica di Ezio Ghibaudo).

Un disincantato Igor Stravinskji gioca con motivi popolari russi ed europei nelle due Suites per piccola orchestra. Movimenti di danza (tempi come napolitana, polka, galopp, espanola, balalaika sono di per sé un programma) vengono trattati con la consueta dose di ironia fatta di ostinati ritmici, graffi timbrici, scarti armonici.

E di nuovo musica popolare, questa volta i ritmi brasiliani evocati da Darius Milhaud per il suo balletto Le Boeuf sur le toit: oltre venti minuti di musica vitalistica, colorata ed un po' surreale, risposta scanzonata ai languori dell'impressionismo francese.

L'Orchestra Bartolomeo Bruni per la prima volta suonerà sotto la bacchetta del maestro Carla Delfrate, affermata direttrice d'orchestra e attualmente segretario musicale della Fondazione Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini” diretta dal maestro Riccardo Muti.

Ingressi

10 primi posti - 8 euro altri

Ingresso gratuito per ragazzi fino a 16 anni se accompagnati da un adulto pagante.

Biglietti in vendita presso:

Ufficio Turistico di Cuneo - Via Pascal, 7 (piazza ex Foro Boario); 0171.690217 (interno 1 Ufficio Turistico); iatcuneo@cuneoholiday.com

Orari di apertura

lun – ven 08:30-13:00 /14:30-18:00 / sab 10:00-16:00 e in teatro la sera del concerto dalle 20.15

Info: www.orchestrabruni.it info@orchestrabruni.it