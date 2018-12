L'arrivo a Lesegno del nuovo parroco don Marco Pagliccia, 35enne abruzzese

SERGIO RIZZO - Lesegno (Cuneo) saluta il suo nuovo parroco. Padre Marco Pagliccia della Confederazione dell’Oratorio di San Filippo Neri di Mondovì, accompagnato da mons. Flavio Begliatti e dai padri Walter Illera e Gino Romana con il diacono Andrea, ha fatto il suo ingresso ufficiale come nuovo parroco presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate. Attorniato da numerosi parenti e amici e da una numerosa folla di cittadini lesegnesi, padre Marco è stato accolto sul sagrato della chiesa da una rappresentanza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Edoardo Dotta, che ha colto l’occasione per porgere un cordiale saluto di benvenuto: "Padre Marco, a nome della popolazione e dell’amministrazione comunale di Lesegno, è con gioia che le rivolgo il profondo sentimento di ospitale benvenuto e di fraterna accoglienza da parte di tutta la comunità e di tutte le associazioni cittadine quale nuovo parroco del nostro Comune, nell’intesa di una futura e sempre più stretta collaborazione nei limiti della possibilità di questo Municipio.”

Don Marco, 35 anni, è stato ordinato sacerdote direttamente da Papa Francesco a Roma nella basilica di San Pietro in occasione della Giornata mondiale delle vocazioni nell’aprile del 2016. Originario dell’Abruzzo, ha concluso gli studi in Agraria. Entrato a 23 anni nel Seminario regionale di Chieti, è arrivata la svolta decisiva della sua vita con l’incontro avuto con un padre filippino che ha completamente mutato il suo percorso formativo. In tal modo, don Marco ha abbracciato la Confederazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, proseguendo poi sua la sua formazione presso la comunità di Mondovì.

“Rivolgo un saluto a quanti oggi sono presenti – è intervenuto don Flavio Begliatti, vicario della diocesi di Mondovì, presentando il nuovo parroco – al sindaco, all’amministrazione comunale, ai padri confratelli di San Filippo, ai tanti amici e in particolare ai parrocchiani di Lesegno. Un pensiero riconoscente va a don Piero Borgna, anche a nome del vescovo, che per 41 anni ha esercitato il suo ministero in questa comunità. Don Piero è stato parroco stabile che ha sempre abitato qui fino a che la salute glielo ha permesso, e trasferitosi alla casa del clero presso il Santuario di Vicoforte ha continuato a svolgere il suo servizio pastorale da pendolare, sostenuto da alcuni validi collaboratori. A tutti voi giunga il nostro grazie. A te padre Marco, giovane di età e di ordinazione, alla tua prima esperienza in un incarico di guida di una comunità, sappi coniugare bene lo slancio generoso con cui hai accettato questo nuovo incarico che si esprime in un carattere forte con la mitezza che attingiamo innanzitutto nel rapporto quotidiano orante e sacramentale con Cristo Buon Pastore. Ogni inizio non è mai partire da zero soprattutto nell’ambito pastorale, per cui il mio invito è a inserirti nella comunità parrocchiale nel solco di una continuità".

“Ringrazio i numerosi amici di Mondovì, delle parrocchie vicine e di San Filippo che mi hanno accompagnato – è stato il commento del nuovo parroco don Marco – il gruppo degli oltre cento Scout, al consiglio pastorale, a chi ha curato gli affari economici della parrocchia, all’amministrazione comunale, al sindaco per le cortesi parole di benvenuto, alla popolazione di Lesegno che mi ha accolto così benevolmente, al circolo Acli e a tutti questi numerosi giovani chierichetti oggi presenti. Un grazie a tutti".

“L’augurio – ha spiegato di seguito il parroco uscente, don Piero Borgna – è che la volontà della tua nomina a parroco di Lesegno, da parte del nostro vescovo Egidio Miragoli, sia uno dei segni della presenza e della misericordia divina nel donare un nuovo pastore alla sua Chiesa. Per tutto questo, è con grande emozione che accogliamo il dono della tua presenza in mezzo a noi".

Giuseppe Piacenza, ex medico della comunità lesegnese per vari decenni, ha inteso, tracciare la figura di don Piero ringraziandolo di quanto fatto in tanti anni per tutta la comunità e al nuovo parroco padre Marco ha detto: “Noi ringraziamo questo giovane sacerdote per aver accettato l’incarico del vescovo, e lo vogliamo accogliere con spirito di servizio e collaborazione, domandandogli di avere pazienza nei nostri confronti e sforzandosi di comprendere il grande cambiamento che ci viene proposto con il suo arrivo tra noi. Benvenuto padre Marco e buon lavoro da parte di tutta la nostra comunità".

Il sindaco di Lesegno, a nome dell’amministrazione comunale e della popolazione di Lesegno, ha fatto dono a don Piero Borgna di un bassorilievo in legno rappresentante “l’Ultima Cena” di Leonardo Da Vinci e a padre Marco di un libro con l’augurio che il suo ministero possa essere duraturo quanto quello di don Piero. Al termine della solenne funzione religiosa, presso gli attigui locali dell’Acli a tutti è stato offerto un rinfresco.

(Nella foto: l’ingresso nella parrocchiale di Lesegno del nuovo parroco)