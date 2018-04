L'addio di Montelupo Albese al suo partigiano "Ribes" Enrico Berchialla

Riceviamo e pubblichiamo: "Enrico Berchialla, nome di battaglia "Ribes", uno degli ultimi partigiani e patrioti di Montelupo Albese, ci ha lasciati. Lo abbiamo salutato sabato 14 aprile nel suo paese che tanto ha amato..

Ci eravamo visti nel 70° anniversario della Liberazione quando ricevette dal Ministro della difesa Roberta Pinotti la Medaglia Della Liberazione.... ne era fiero ed orgoglioso, di aver avuto quel riconoscimento consegnato ai Partigiani ancora viventi.

Di famiglia contadina, a soli 16 anni, era nato nel 1927, decise di far parte della 3a Divisione langhe di Giustizia e Libertà, dopo che i nazifascisti che imperversavano nella Langa Albese bruciarono ed incendiarono il paese,... (era gennaio del 1944). Nei suoi ricordi, ancora vivi, c'è la morte di due partigiani di Montelupo, erano suoi amici.

La sua casa e le case furono inservibili e tanti abitanti dovettero abbandonarle e rifugiarsi da vicini e parenti.

Il suo impegno per la Libertà e per la democrazia continuò anche nel Dopoguerra quando si dovette ricostruire il paese, le strade, le scuole e tutti i servizi collegati. Era fiero di aver portato l'acqua potabile nel paese di Montelupo.

Dopo la Liberazione Enrico, si impegnò come amministratore nel suo comune fino a diventare per anni vicesindaco. Il suo impegno civile lo continuò nei donatori di sangue e in altre attività sociali e culturali, sempre nella solidarietà e nei valori di giustizia, di libertà e di pace".

Ughetta Biancotto Presidente Anpi provincia di Cuneo