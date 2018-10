La Grande Fiera d’Estate conferma l'addio a Cuneo: sarà a Savigliano dall’8 al 16 giugno 2019

Nel 2019 la Grande Fiera d’Estate si svolgerà nell’area fieristica di Savigliano (via Alba) da sabato 8 a domenica 16 giugno. Il trasferimento dalla storica ubicazione nella città di Cuneo rappresenta l’avvio di un nuovo progetto imprenditoriale da parte dell’ente organizzatore e proprietario del marchio Gfe, la società Al.fiereEventi Srl di Marene, che intende rilanciare un evento che si svolge con successo ininterrottamente da 43 anni e che nel tempo si è trasformato da mostra della Pro loco alla fiera commerciale più grande del nord ovest, tanto che dal 2009 si può fregiare del marchio di fiera di valenza nazionale rilasciato dalla Regione Piemonte.

“Le ragioni del cambiamento sono d’ordine imprenditoriale e partono dalla constatazione che sull’altipiano di Cuneo non ci sono spazi idonei ad ospitare un evento di tale portata su cui poter investire in ottica pluriennale – spiega Massimo Barolo, amministratore unico di Al.fiere Eventi Srl -. Nell’ultimo anno abbiamo cercato di trovare una soluzione che non fosse provvisoria, ma le legittime scelte dell’amministrazione comunale sulla prossima destinazione d’uso di piazza d’Armi, confermate dal recente sblocco delle risorse del Bando Periferie da parte del Governo, hanno di fatto chiuso definitivamente la porta su quella che era la migliore, per non dire unica, soluzione possibile per poter garantire un futuro duraturo all’evento nel capoluogo”.

“Nel ringraziare il sindaco di Cuneo Federico Borgna, il vicesindaco Patrizia Manassero, l’assessore Luca Serale, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Ferruccio Dardanello, il presidente provinciale di Confcommercio Luca Chiapella per essersi resi disponibili fino all’ultimo a cercare una soluzione su Cuneo – continua -, facciamo arrivare il nostro plauso al sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio e a tutta l’amministrazione comunale per la disponibilità riscontrata fin dall’inizio delle fasi preliminari che hanno portato alla decisione finale”.

“Andiamo a Savigliano con coraggio ed entusiasmo, portando con noi il bagaglio d’esperienza accumulata in tutti questi anni e certi che il motore più potente per la crescita sia il cambiamento – conclude -. Siamo proiettati in avanti a costruire un evento che si distinguerà dal precedente soprattutto per la sua ubicazione baricentrica sul territorio provinciale, in una città più facilmente accessibile dal punto di vista dei collegamenti stradali e ferroviari e sensibilmente più vicina a Torino.

Proprio in questi giorni lo staff di Al.fiereEventi, che da sempre è dietro le quinte nell’organizzazione della GFE, ha avviato le consultazioni per la nuova campagna di comunicazione, mettendo allo studio nuovi progetti e nuovi collaborazioni. Infatti, se da una parte non vogliamo perdere il legame con la nostra storia, dando continuità a quanto realizzato in questi 43 anni, dall’altra non possiamo sottrarci dall’obbligo di guardare avanti e innovare un evento che proprio nella sua capacità di adattarsi alle mutevoli situazioni e di leggere il proprio tempo, ha trovato la sua forza e la sua specificità”.