JUDO/ La "Yamato" di Boves fa festa con i suoi allievi per le nuove cinture nere

ADRIANO TOSELLI - I saggi non sono tipici solo di scuole ed associazioni, li offrono anche i gruppi sportivi. A Boves, in provincia di Cuneo, è lo Yamato Judo tra i decani (quasi 50 anni) dei sodalizi locali.

Dopo un autunno di tante soddisfazioni raccolte in tornei di livello regionale e non solo, si è ufficializzato con il passaggio di cinture, da marrone a nera, al Palazzetto di Giaveno, per tre allievi Yamato (Lara Fantino, Stefano Dalmasso e Francesco Satta).

Insieme ai ragazzi, allenati dal maestro Leonardo Nicosia e da Daniele Ambrosoli, erano presenti le autorità, sindaco e consigliere delegato alla sport.

(Foto di Michele Siciliano)