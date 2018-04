"Invasioni Digitali": ecco l'urban-game che a Saluzzo promette scatti memorabili

Invadere un museo, un sito archeologico, un centro storico condividendo l’esperienza attraverso i social network: da questa semplice idea nascono le "Invasioni Digitali". I luoghi del patrimonio culturale invasi da chiunque voglia far conoscere e valorizzare la bellezza del proprio Paese. Armati di smartphone, macchine fotografiche e videocamere condividere la propria passione per far conoscere, attraverso il web, il nostro immenso patrimonio. Un "urban-game" utile a fornire una visione differente e collettivamente costruita dei luoghi della cultura, regalando loro nuova vita.

L’invasione a Saluzzo, in provincia di Cuneo, è prevista per martedì 1° maggio alle 10, con appuntamento alla biglietteria dell’Antico Palazzo Comunale, in Salita al Castello 26. I partecipanti potranno visitare la Pinacoteca Matteo Olivero e ammirare il paesaggio dall’alto della Torre Civica. L’invasione saluzzese promette scatti memorabili in Pinacoteca sia alla città sia al territorio, da condividere sui social utilizzando oltre all’hashtag #invasionidigitali anche #Saluzzo e #PinacotecaMatteoOlivero. Per partecipare è sufficiente registrarsi all’evento.

Alle 11 partirà una visita guidata per riscoprire la vicenda umana ed artistica del grande paesaggista, Matteo Olivero, figura di spicco tra i divisionisti italiani, popolarmente conosciuto con il nome di "pittore delle nevi". Il costo della visita guidata delle ore 11 è di 2 euro a persona, gratuito per i ragazzi con meno di 12 anni. Nel pomeriggio CoopCulture propone una visita guidata ai “Tesori saluzzesi”. Partendo dalla Castiglia, si raggiungerà Villa Bricherasio con lo stupendo giardino botanico, plasmato da Domenico Montevecchi. Montevecchi, accompagnerà i visitatori alla scoperta del suo suggestivo giardino, che presenta un’ampia varietà di piante provenienti da tutto il mondo, su una superficie di 12.000 metri quadrati nella collina saluzzese tra Manta e Saluzzo. L’appuntamento è alle ore 15.30 presso la biglietteria della Castiglia. Il costo della visita è di 8 euro a persona.

Nel ponte del 1° maggio, lunedì 30 aprile saranno aperti la Castiglia, Casa Cavassa e l’Antico Palazzo Comunale, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. L’apertura nei tre siti museali sarà protratta fino alle 19, come di domenica; inoltre aprirà anche Casa Pellico dalle 14 alle 19.

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Turistico IAT, in piazza Risorgimento,1 Saluzzo, al numero verde: 800392789, con email a saluzzo@coopculture.it