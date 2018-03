Insegnante e documentarista in Birrovia raccontano ai cuneesi come hanno trovato il "Brillo del Sol"

Il programma della Birrovia, questa settimana, è forse uno dei più ricchi che si siano visti nell'ultimo periodo, all'interno dei sempre affollati locali della Vecchia Stazione di Cuneo.



Mercoledì 21 marzo - Live - S.R.V (ore 20)

S. R. V. - Sound Remember Vaughan nasce nel 2006 da un'idea di Lino Orsogna, per ricordare la musica del leggendario chitarrista texano Stevie Ray Vaughan. L'esigenza di voler avere un forte sound portò in parte al rinnovamento della formazione, soprattutto nella sezione ritmica (molti furono i batteristi che presero parte alla gruppo). Dopo una lunga e accurata ricerca, il gruppo trovò il proprio assetto con una formazione composta da Lino Orsogna (voce e chitarra), Fabrizio Bursi (basso elettrico), Roberto Ferrero (tastiere ed Hammond), Enrico Arnolfo (batteria). La viscerale passione per il rock-blues texano le ha consentito di solcare alcuni dei palcoscenici torinesi e dintorni più ambiti dagli esecutori e dagli amanti di questi generi musicali. Il gruppo vanta più di duecento apparizioni dal vivo, in più di cinquanta locali di Torino, del suo hinterland e in altre regioni del Nord Italia.



Le coinvolgenti esibizioni della band possono durare fino a tre ore culminando, il più delle volte, con la partecipazione del pubblico in una euforica performance collettiva. La versatilità del gruppo permette, comunque, un adattamento alle esigenze del pubblico e alle atmosfere dei locali. Oggi il gruppo si presenta con un'accurata presenza scenografica che crea immediatamente la tipica atmosfera che puoi trovare nelle notti calde nei locali di Austin in Texas.



Punto fondamentale del repertorio proposto dalla band, oltre alla personale interpretazione di alcune cover, è quello di presentare una svariata scelta di generi per soddisfare il gusto di un maggior numero di ascoltatori, che vanno dal blues al funky al rock di ‪Jimi Hendrix‬ allo slow-blues fino ad approdare al rock and roll. Infine, nel creare quella miscela esplosiva di suoni e di stili che ci identifica, usiamo aggiungere qua e là qualche sou,l cercando di trasmettere sempre più "feeling" con "performances" ogni qual volta nuove e coinvolgenti.



Giovedì 22 - Reading - Brillo del sol di Mara Piacenza (ore 20)



Incontro dedicato alla spiritualità indigena ancestrale amazzonica, attraverso la presentazione di un libro e di un documentario parallelo, dal titolo "Brillo del sol".



L'autrice è Mara Piacenza, insegnante cuneese, che insieme al documentarista Radan Jovanovic ha ideato il progetto e si propone di portare il messaggio di pace e di ritorno ad una connessione più profonda con la terra attraverso le parole degli indigeni, in tante città italiane. "Da molte voci e luoghi della Terra giunge oggigiorno un forte richiamo rivolto a ogni essere umano, affinché si risvegli alla sua vera natura e prenda seriamente in mano la cura del pianeta che lo ospita, così come della sua anima" spiega Mara.



"I due aspetti non sono disgiunti e l'urgenza della cura di entrambi vanno di pari passo, trascendendo ogni credo religoso individuale. Il progetto "Brillo del sol", curato da me e da Radan Jovanovic, si pone in quest'ottica: nato dall'incontro tra il pensiero indigeno ancestrale e l'ispirazione di aiutare ogni uomo a risvegliare "el brillo del sol" - lo splendore del sole nel proprio cuore", vuole offrire spunti di riflessione semplici ma al tempo stesso di grande profondità, su alcune tematiche esistenziali centrali per l'uomo moderno. Si compone di un libro e di un documentario parallelo girato in Amazzonia, terra meravigliosa e martoriata al tempo stesso, in cui si avverte una connessione potente con la vita ed è possibile entrare in contatto con la purezza della saggezza nativa indigena.

Un viaggio di oltre 4000 chilometri attraverso l'Amazzonia e la Sierra Nevada colombiana ci ha portato a incontrare anziani indigeni, studiosi, medici tradizionali, rappresentanti di diverse culture native, cui abbiamo posto i seguenti interrogativi: che senso hanno la vita e la morte? Che compito ha l'essere umano nei confronti del pianeta che lo ospita? Come ritornare alla fonte della felicità interiore? Quale messaggio universale di speranza è possibile raccogliere per l'Occidente da culture tanto lontane, quanto affascinanti e piene di saggezza?

Ne è emerso un lavoro portatore di suggestioni e di riflessioni esistenziali universali, con lo scopo di toccare il cuore e non la mente, di ispirare e non di insegnare. Si parla di una natura maestosa e misteriosa davanti a cui la contemplazione sorge in modo spontaneo, dello stato illusorio della realtà, dell'interconnessione tra tutti gli esseri, della Pachamama come "intelligenza di amore che tutto sostiene", del "filo invisibile tra le anime", della visione indigena esistenziale permeata da un profondo senso del sacro e rispetto assoluto per ogni aspetto della creazione.

Ci auguriamo che questo lavoro ispirato dal cuore, possa dare uno stimolo a tante persone nel ritrovare un rapporto più vivo, creativo, responsabile e di cura verso il pianeta che ci ospita e verso se stessi. In questi tempi di così grandi cambiamenti e crisi a tutti i livelli, c'è sempre più bisogno di un'umanità risvegliata, capace di brillare nel proprio massimo potenziale a servizio del bene comune".



Venerdì 23 - Dj Set - Quiet Mood (ore 20)



Dietro il moniker Quiet Mood troviamo Vincenzo Scalabrino, ormai assiduo frequentatore della Birrovia, musicista attivo nella scena locale da anni (Duc de ventre, Lamalora). Quiet Mood è il suo progetto da dj: seleziona vinili jazz, indie, rock, alternative, funk, disco. Alcuni esempi?

James Brown / Tortoise / The Cure / Miles Davis / Sufjan Stevens / Caribou / The Beatles / Nina Simone / Apparat / Calexico / Bill Evans / Radiohead / Karate / Talking heads / Four tet / Bon Iver / Tunng / John Coltrane / Arcade Fire / Battles / The Smiths / Tom Yorke / Rolling Stones / Jaga Jazzist / James Blake / Stan Gezt / Portishead / Herbie Hancock / Bob Marley / Tv On The Radio / The Strokes / Isaac Hayes / The Notwist / The Postal Service / The Jon Spencer Blues Explosion / Bjork / Kraftwerk / Bud Powel / Dizzy Gillespie / Lou Reed / The Clash / David Byrne / Creedence Clearwater Revival / ZZ Top / Devo / Blondie / Queen / Bob Dylan / Van Morrison / Gang Of Four / The Aluminum Group / Volcano Choir / Funkadelic …



Sabato 24 - Dj Set - Donna Camillo (ore 20)



Donna Camillo, da Torino, è una dj italiana eclettica e istrionica, sulla scena europea da anni col suo mix divertente e vivace, per un tuffo negli anni '50 più spensierati, divagazioni popolari ballerecce in confini mai banali.



Domenica 25 - Live - Detox Lives - Le sigarette (ore 22)



Serata itinerante prodotta da I sudore I. Terzo appuntamento a Cuneo, ore 22. LeSigarette in concerto



Le Sigarette sono un duo energico e imprevedibile con batteria, chitarra e voci di Jacopo Ruben Dell'Abate e Lorenzo Lemme. Cresciuti in vari ambiti nella scena musicale indipendente romana, Jacopo è un fonico live e da studio, chitarrista, percussionista e insegnante di pedagogia musicale; Lorenzo è un batterista, percussionista, cantante, ma anche un booking manager con un passato da plurilaureato insegnante di storia e filosofia. Il loro background è fatto di produzioni musicali indipendenti, di bande di strada e busker, cabaret musicali, spettacoli improvvisati e parate.

Ad anni di distanza dall'inizio del tour, i loro live sono ancora nelle classifiche di KeepOn, votati dai direttori artistici dei migliori locali dedicati alla musica dal vivo. Nella primavera del 2015 pubblicano il loro primo album “2+2=8”, nove brani autoprodotti interamente grazie a una campagna su Musicraiser. Le ottime recensioni creano il terreno ideale per il loro primo tour, durato ben due anni con oltre cento live in tutta Italia.

Instancabili, nei loro viaggi tra una data e l'altra, continuano a ipotizzare nuovi brani divertendosi a a suonare in leggerezza. Il risultato delle nuove composizioni conferma la loro identità, con un approccio più immediato sul lato della composizione musicale, delle linee vocali e decisamente meno istintivo sul piano dei testi, che escono fuori a braccetto con la potenza trascinante della loro musica. Il nuovo lavoro suscita l'interesse di Na cosetta, liveclub attivo da due anni a Roma e ormai punto di riferimento della scena indipendente italiana, che decide di produrre e curare l'uscita del secondo album de LeSigarette.

Il passaggio da 'na cosetta a Netichetta è immediato, ed è forse la prima volta in Italia che un locale decide di produrre un artista. Al gruppo di produzione si aggiunge inoltre la collaborazione artistica di Lucio Leoni, cantautore e produttore artistico di Lapidarie Incisioni. Il secondo album “La Musica Non Serve A Niente” viene ripreso e mixato da Jacopo presso Fattoria Sonora tra dicembre 2016 e gennaio 2017 a Roma e masterizzato da Claudio Gruer al Pisi Gruer Mastering Studio.



Evento gratuito - realizzato in collaborazione con Dewrec e Birrovia

immaginario --> Anna Baglione (dewrec)

organizzazione logistica --> Luca Bosonetto (dewrec)

volantinaggio --> Nicolas Joseph Roncea