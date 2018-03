"Inferno dantesco" sulle nevi di Prato con la corsa a ostacoli fiorentina

Cinque chilometri sulla neve con 20 ostacoli per scoprire l’obstacle course racing. Arriva domenica 18 marzo a Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, la quinta edizione dell'Inferno Snow, la corsa a ostacoli italiana più partecipata con oltre 5 mila presenze solo nel 2017.

Il consorzio Prato Nevoso Ski ospiterà quella che già si preannuncia un’appassionante sfida resa ancora più coinvolgente dalla neve, che si aggiungerà ai 20 ostacoli previsti sulla distanza di 5 km, e dalla straordinaria cornice delle Alpi Marittime. Il percorso, completamente accessibile al pubblico, è a 1700 metri slm, ricavato da una pista di fondo, tra salite e discese, con un dislivello complessivo di 200 m.

Sul tracciato i partecipanti dovranno affrontare gli immancabili ostacoli, naturali e artificiali, dai nomi infernali, come Lucifero, Giuda Iscariota, Conte Ugolino e Cocito: oltre a muri di differenti altezze e inclinazioni da scavalcare, gli atleti si troveranno a trasportare o trascinare pesi, arrampicarsi su muri inclinati, superare prove di equilibrio e ostacoli in sospensione appendendosi a corde, bastoni, reti o pioli.

Un appuntamento aperto a tutti, dai 13 anni di età, per scoprire l’OCR, una disciplina emergente che mette alla prova forza, velocità, equilibrio, agilità e brachiazione e che solo nel 2017 ha coinvolto in Italia oltre 41 mila partecipanti. Nella categoria competitiva la gara è tappa del Campionato Regionale della Federazione Italiana OCR (Obstacle Course Race, corse a ostacoli) e qualificherà ai Campionati Mondiali OCR.

L’anima goliardica della manifestazione vivrà soprattutto nei sempre più numerosi appassionati non competitivi, di ogni fascia d’età, che correranno sullo stesso percorso individualmente o in team per affrontare questa indimenticabile esperienza sportiva con il sorriso contando sul reciproco aiuto. Iscrizioni e informazioni su www.infernorun.it.

Inferno Snow è la prima delle tre gare della Inferno Series in programma nel 2018. Dopo Prato Nevoso la corsa a ostacoli sbarcherà il 5 e 6 maggio in Lombardia per invadere con Inferno City l’Idroscalo di Milano a Segrate. L’obstacle course racing tornerà a infiammare il tempio dello sport outdoor milanese: divertimento assicurato grazie a un tracciato che unirà natura, acqua e ostacoli.

Per il gran finale la diabolica OCR farà ritorno il 13 e 14 ottobre nella sua terra d’origine in Toscana, a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, per la tradizionale Inferno Mud tra fango e sorrisi. Appuntamento al Norcenni Girasole Village con un avventuroso percorso tra vigneti, boschi di campagna e colline.

“Dal 2014, anno in cui è nata dalla passione di un gruppo di amici fiorentini, Inferno si è affermata come la corsa a ostacoli italiana più partecipata – dichiara Niccolò Nava, direttore gara Inferno - tanto da contribuire alla crescita di un movimento sportivo emergente, che conta a livello nazionale oltre 41 mila partecipanti.

Inferno ha portato ad oggi 12 mila finisher a tagliare il traguardo: a correre obstacle runner di ogni età, dai 14 ai 71 anni, di cui 1 su 3 donna, con 1.500 team coinvolti dagli esordi. Inferno Snow è la prima di tre tappe aperte a tutti, atleti competitivi e appassionati, il cui unico obiettivo è affrontare una sfida con se stessi oltre ogni ostacolo, che li porterà a superare i propri limiti sempre con il sorriso”.