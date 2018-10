Ad Alba il chirurgo torinese che opera grazie a un esoscheletro "hi-tech"

Il rapporto fra disabilità e tecnologia sarà al centro della seconda edizione albese del Digitalmeet, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale per cittadini e imprese. Ospite principale dell’evento sarà Marco Dolfin, chirurgo ortopedico torinese che opera utilizzando un esoscheletro “hi-tech”, vincitore nell’estate della medaglia d’argento agli europei di nuoto paralimpico 2018. L’appuntamento è per venerdì 19 ottobre alle 16.30 nella Sala Slizza di Apro Formazione, in strada Castelgherlone 2/A ad Alba (Cuneo), e si aprirà con un welcome coffee offerto da Alba Accademia Alberghiera.

Dopo i saluti, interverranno Paolo Robutti, ideatore e organizzatore dell’evento Abilitando, Alessandra Borgogno, presidente dell'associazione SportAbili Alba, e Giuseppe Airò Farulla, ricercatore in sicurezza informatica e tecnologie per la disabilità all’Università Ca’ Foscari di Venezia, fra i soci fondatori di Hackability, prima di lasciare la parola a Dolfin. Sarà un’importante occasione di riflessione sulle tematiche relative al supporto che la tecnologia offre al mondo della disabilità.

Il Digitalmeet dallo scorso anno è organizzato in Piemonte da Piemonte Digitale, coordinamento di soggetti che operano sul territorio regionale sul fronte dell’innovazione, del digitale e della tecnologia. Ad Alba se ne è occupato un gruppo informale di amici “nerd” interessati a far ricadere questi argomenti sul territorio, che si chiamano fra di loro “Digital Langhe”. L’hashtag per seguire l’evento è #DM18. I partner dell’appuntamento albese sono Apro Formazione, Apro Tech, Apro Healthcare, SportAbili, Abilitando, Hackability e Dragonfly Studio. Sarà possibile seguire la diretta del pomeriggio sulla pagina Facebook di DigitaLanghe (@digitalanghe)