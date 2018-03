Incendio dalla caldaia a pellet nella notte a S. Croce di Cervasca

Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 marzo in un'abitazione a Santa Croce di Cervasca, in provincia di Cuneo, per un principio d'incendio ad una caldaia a pellet.

L'allarme è scattato intorno alle 4 di notte per una massiccia presenza di fumo nello scantinato di una casa. L'impianto posto dietro la caldaia sarebbe all'origine dell'incendio, che un'ora dopo era già stato domato dai vigili del fuoco di Cuneo. Fortunatamente nessun danno si è registrato.

Una squadra del capoluogo è al momento sul luogo di un incidente avvenuto a Crocera di Barge attorno alle 7,30. Un'auto, la sola coinvolta nel sinistro, sarebbe uscita fuori strada, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.