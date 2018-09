Inaugurato l’Oktoberfest Cuneo: c'è attesa per i fuochi d’artificio in piazza d'Armi

Con la grande parata inaugurale e l’apertura della prima botte, è ufficialmente iniziata la terza edizione dell’Oktoberfest Cuneo, in programma fino a lunedì 8 ottobre in piazza d’Armi. Una grande giornata di festa, con tantissimi cittadini accorsi per assistere alla parata che ha accompagnato il carro ufficiale Paulaner e il corteo festante, da piazza Europa all’area in cui si svolge l’evento. Qui il sindaco di Cuneo Federico Borgna, assistito dallo storico mastro birraio ufficiale Paulaner, Helmut Huber, ha aperto la prima botte per dare il via all’Oktoberfest Cuneo.

Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Rende, Marcello Manna, in vista del primo “Oktoberfest in Tour Calabria” in programma nel paese in provincia di Cosenza, dal 24 ottobre al 4 novembre 2018, grazie alla partnership tra la Sidevents Srl, organizzatrice dell’Oktoberfest Cuneo, e la “Wisea Eventi” di Rende. Tra gli altri, sono intervenuti all’inaugurazione il presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello e il presidente di Confcommercio della provincia di Cuneo Luca Chiapella. Presente alla serata anche il senatore Giorgio Bergesio.

Il programma dell’Oktoberfest Cuneo prosegue questa sera, venerdì 28 settembre, alle 22, con il grande spettacolo piromusicale, con effetti scenici, giochi di colore e musica. A seguire ci sarà la grande musica dal vivo dei “Sismica”. Domani sera, sabato 29 settembre, ancora tanta musica dal vivo con i “Way to Hollywood”. Domenica 30 settembre, invece, è in programma la Santa Messa all’aperto alle 10,30, proprio come avviene a Monaco di Baviera, nell’area dell’Oktoberfest Cuneo (sarà celebrata all’interno del padiglione in caso di maltempo).

I weekend sono anche all’insegna dei “family day”: ogni sabato e domenica, infatti, dalle 11 alle 13, le attrazioni del grande luna park costano la metà. Ricco il programma della kermesse: martedì 2 ottobre, alle 20, ci saranno le premiazioni del concorso “La vetrina più bella”, che coinvolge i negozi della città. Non mancherà la musica delle band bavaresi e sono in programma, anche per il weekend di chiusura, grandi live: gli Oxxxa saliranno sul palco venerdì 5 ottobre, mentre i Divina Band sabato 6 ottobre. Domenica 7 ottobre è previsto il mercato tradizionale in corso Nizza. Lunedì 8 ottobre, invece, grande festa di chiusura con programma a sorpresa. Il padiglione riscaldato il sabato e la domenica apre alle 11, dal lunedì al venerdì dalle 18,30.

L’Oktoberfest Cuneo è organizzato dalla Sidevents srl con il patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo, della Confcommercio Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo. Programma completo su www.oktoberfestcuneo.it, aggiornamenti sulla pagina Facebook dell’evento.