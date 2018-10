"Inattese dimissioni di Antonio Degiacomi dal Consiglio Generale Crc di Cuneo"

Riceviamo e pubblichiamo: "La Fondazione Crc di Cuneo ha preso atto delle inattese dimissioni di Antonio Degiacomi dal Consiglio generale dell’ente.

La Fondazione Crc ringrazia Antonio Degiacomi per il prezioso lavoro svolto nel ruolo di vice presidente nel passato mandato e, in questi due anni, come referente della prima commissione consultiva (Arte, educazione e sport) e componente della Commissione per la revisione dello Statuto, contribuendo in maniera significativa all’innovazione dell’istituzione.

Come previsto dallo Statuto, dopo il prossimo Consiglio generale si provvederà ad avviare l’iter per la sostituzione del consigliere dimissionario, la cui designazione spetta al Comune di Alba".