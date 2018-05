In Vespa intorno al mondo: va avanti l'idea del Club e del regista di Bra

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Sempre in moto, anzi, sempre in vespa, il Vespa Club di Bra, con la mostra fotografica a sostegno del cortometraggio “Il Vespista” del regista braidese Francesco Crivaro.

Al Movicentro di Bra due giorni di full immersion tra luccicanti e vanitose vespe, contornate da 53 bellissime foto esposte e scattate da Giorgio Bettinelli (1955-2008).

E' la storia di un musicista, attore, viaggiatore, scrittore. Conosciuto per i libri in cui narra ed emoziona con i tanti viaggi nel mondo in sella ad una Vespa.

Ed ecco la liaison tra Il Vespa Club di Bra e il regista Francesco Crivaro.

Una collaborazione tra amatori della vespa e il regista che vuole portare sullo schermo Giorgio Bettinelli, in sella a una vespa per 300mila Km intorno al mondo.

“Mi sono entusiasmato del progetto di Francesco Crivaro - spiega Walter Negro, presidente del Vespa Club di Bra- e subito messo in moto, anzi in vespa, per ottenere i permessi dal Comune e la location per la mostra. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare l'Amministrazione di Bra che agevola le nostre iniziative.

Ci lega questa passione comune, così noi vespisti partecipiamo a diverse manifestazioni, raduni, creiamo folclore e interesse. Organizziamo anche viaggi per visitare luoghi nuovi. Siamo ben organizzati e non rinuciamo al confort, con sempre a seguito con due furgoni predisposti a una sorta di camping. Ci piace viaggiare e stare insieme: siamo un gruppo molto affiatato.”

Fuori, davanti all'ingresso del Movicentro le carozzerie luccicanti delle vespe al sole, attraggono e attirano il pubblico.

Mi imbatto in Francesco Crivaro:“Francesco, perché questo interesse per Giorgio Bettinelli?” “E' un progetto che mi mi sta a cuore per diversi motivi: la letteratura di viaggio, l'avventura, per la vespa e per la fotografia e il cinema: le mie grandi passioni".

“Di che ti occupi in prevalenza?” “Sono un direttore della fotografia, ho realizzato documentari come regista e anche fiction con un buon successo.” “Per esempio?” “L'ultimo che ha vinto come migliore film al Festival del Cairo: Roofknockinc, un film con un regista iraniano che racconta una storia molto toccante del conflitto israelo palestinese".

“E del film “Il Vespista”?” “Sono partito col progetto quando ho incontrato i giusti collaboratori.”

“Insomma, di questo film che cosa c'è di pronto?” “Il film esiste su carta, ossia, abbiamo una sceneggiatura completa, la divisione delle inquadrature, disegnato lo story board, ecc..."

“Come protagonista?” “Giovanni Ansaldo, attore già affermato: ha partecipato a film importanti.”

“Cosa manca?” “La fase due: la preproduzione del film e lo spostarsi a Bali dove girare".

E' un punto di svolta del film e del protagonista Bettinelli quando si trasferisce in Indonesia: un viaggio in cui vuole ritrovare se stesso. Tutto parte da una vespa avuta in dono da un amico, che sarà il mezzo per girare il mondo e cambiare la sua vita".

“Quale messaggio vorresti dare?”

“In un momento storico in cui nel mondo emerge la paura della diversità, cosa che non mi appartiene, spero di spingere le persone a credere nei propri sogni. Inoltre, mi affascina girare il film in Indonesia per portare i colori di un posto lontano, diverso, con i suoi profumi, attraverso quel viaggio da percorrere con il protagonista.”

“Cosa vuoi fare da grande?” “Voglio fare le cose che mi piacciono.”

“E ci riesci?” “Ci riesco perché sto cercando di trovare i giusti equilibri, ovviamente c'è una parte pratica per il sostentamento, insomma cerco di non svilire quella che è la mia passione: il cinema e la fotografia.

