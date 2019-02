Banca d'Alba nell'ultima settimana ha inaugurato due nuove filiali: lunedì 18 febbraio quella di Treiso in Viale Rimembranza e oggi, lunedì 25 febbraio, quella di Roddi in Via Cavallotto.

(Nelle foto da sinistra: il Direttore Generale Riccardo Corino, il Presidente Tino Cornaglia, il Direttore della filiale Roberto Brovia, il Sindaco di Roddi Lorenzo Prioglio, l'Amministratore Maurizio Giacosa. Nella seconda immagine l'area self operativa da lunedì 25 febbraio).