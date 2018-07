In provincia di Cuneo ci si prepara ad affrontare la settimana più calda dell'estate

Le previsioni meteo indicano che è iniziata una pesante ondata di caldo afoso su gran parte dell’Italia. Le temperature, nei prossimi giorni, toccheranno anche in provincia di Cuneo valori superiori alla norma di circa 5-6 gradi: "non da primato assoluto - spiega Arpa -, ma accompagnati da elevati tassi d’umidità tali da creare disagio fisico alla popolazione".

"La temperatura elevata e l’umidità - mette in guardia il Comune di Alba - possono determinare colpi di calore e disidratazione, in particolare nei soggetti a rischio: bambini, anziani e persone affette da patologie". E' per questo che sul sito del Comune, nella sezione “emergenze meteorologiche” sono stati inseriti i link ai bollettini di Arpa Piemonte "Previsione ondate di calore" e "Livelli di ozono" nell’aria, oltre ad alcune utili indicazioni di prevenzione nella pagina “Caldo? Istruzioni per l’uso”.

Il sindaco raccomanda ai cittadini di tenersi informati sulla situazione meteo, consultando i bollettini meteo e di adottare comportamenti che prevengano gli effetti del caldo sulla salute. "In particolare - scrive - raccomanda agli anziani di non uscire nelle ore più calde della giornata, di restare in locali raffrescati e di idratarsi adeguatamente. I medici di famiglia sono a disposizione per aiuti e consigli e per attivare eventuali assistenze".

Sarà la settimana più calda dell'estate. "L'anticiclone africano presente sul Mediterraneo centro-occidentale - illustra Arpa - tenderà ad unirsi con un'anomala area di alta pressione sulla Scandinavia dando luogo ad un'estesa zona di stabilità che comprenderà anche il Piemonte, dove le temperature massime previste in pianura saranno intorno ai 34-35° con locali picchi di 37 gradi".

Mercoledì un'onda depressionaria atlantica potrebbe erodere temporaneamente la struttura anticiclonica causando fenomeni temporaleschi nel pomeriggio e i valori termici dovrebbero avere un lieve calo, pur rimanendo sempre elevati.

(Foto tratta dal sito www.arpa.piemonte.it)