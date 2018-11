In perenne campagna elettorale: "Per favore, pensate prima di parlare"

PIERCARLO BARALE - Viviamo nell'era della comunicazione, della pubblicità, dell'utilizzo esasperato dei mezzi che ci consentono di far conoscere ciò che facciamo, dove ci troviamo, come intendiamo agire, con chi vorremmo trovarci, condividere sensazioni, esperienze, desideri, azioni, risultati, notorietà, ricchezza o soddisfacimenti di ambizioni.

La carta stampata - soprattutto i quotidiani - soffrono una costante riduzione di vendite. Si è verificato il dimezzamento delle copie vendute a partire da pochi anni orsono. In tutto il mondo occidentale. In parte sostituiti dalle testate online, costantemente aggiornate ed in grado di competere con la rete. Che è istantanea, anche se soggetta ad interventi di leoni da tastiera o notizie taroccate ad arte. Per danneggiare, favorire o semplicemente "vomitare" sciocchezze o cattiverie, comunicare quell'insieme di ignoranza e supponenza che, fino a poco tempo fa, restava rinchiuso nelle zucche ignoranti dei loro autori.

Ricordo che Einstein disse che il mondo sarà distrutto dagli stupidi, nei cui confronti non c'è riparo. Per gli arroganti saccenti e sciocchi vale la nota espressione: "Una risata li seppellirà". Il saggio Rabbi Bunam osservò che "lo sciocco dice quello che sa, il saggio sa quello che dice". Un detto avvocatesco afferma: "Colui che non dice la verità al suo avvocato, la dirà al giudice". Occorre premettere che nel nostro sistema processuale penale l'imputato può anche mentire a sua difesa, mentre nel sistema anglosassone non è consentito. Anzi, dal mendacio pro-sè, costituente reato - "ho mentito al popolo americano" - discende una presunzione di colpevolezza. Deriva dal rispetto del principio di lealtà, che comprende anche quella processuale. La giustizia non solo è amministrata in nome del popolo, ma - con le giurie popolari - dal popolo stesso. Non gli si può mentire. Ci si attende lealtà e riconoscimento degli errori commessi, a fronte di un probabile patteggiamento con pena ridotta o addirittura con il proscioglimento, in caso di collaborazione determinante per risolvere il caso. Da noi invece si è alla ricerca della prescrizione - istituto nostrano - di cui hanno fatto uso potenti, pubblici amministratori, mafiosi, cittadini quasi onesti. Tutti desiderosi di evitare sentenze definitive ed altrettanto attenti a definirsi perseguitati, vittime di errori giudiziari o di accanimento processuale.

Merita attenzione il detto del Rabbi Nachman di Braslav: "Da piccoli si impara a parlare, da vecchi a tacere, ecco il difetto dell'uomo: impara a parlare prima di saper tacere". Di alcune persone - soprattutto se note per le cariche pubbliche rivestite - si dice "prima parla e poi pensa". Ne conosciamo parecchie: dal vicepremier Di Maio al gaffeur Toninelli, all'altro vicepremier Salvini. Quest'ultimo, per la consueta foga fisica e mentale, meglio definito ministro della propaganda. In perenne campagna elettorale, minaccia sfracelli e ricorda che è "lui" a comandare nel nome di 60 milioni di cittadini, il "suo" popolo sovrano.

Anche se ha ottenuto, nelle ultime consultazioni politiche, il 17 per cento del 60 per cento dei voti espressi nelle "gabine" elettorali. Ora i sondaggi superano il 30 per cento, ma si devono ancora tradurre in voti alle europee di primavera. E' molto attuale questa massima attribuita al Rabbi Menachem Mendel: "Non tutto ciò che l'uomo pensa merita di essere detto. Non tutto ciò che dice merita di essere scritto. Non tutto ciò che scrive merita di essere stampato". Il saggio Rabbi esprime tre scalini di successiva salita: la parola, la scritta e la stampa. Quando le parole erano pietre, cioè valevano come principi, manifestazione di pensiero ed anche di contrattazione o di giudizio, non si parlava a vanvera. Ricordo la sparata a vuoto di Di Maio sulla messa in stato d'accusa del presidente Mattarella, sciolta nello spazio di una notte. Evidentemente, non aveva pensato prima di annunciare l'azione di rilevanza costituzionale ed assai offensiva. Se avesse pensato, non avrebbe espresso la nota sciocchezza. A sua scusante, sempre ricordando quanto annotato in precedenza come ricordato dal Rabbi, ha imparato, da piccolo, a parlare. Non avendo ancora raggiunto la maturità, non ha potuto imparare a saper tacere.

Soltanto le parole meritevoli di essere ricordate o di valere come contratti o principi, erano scritte, quando non c'era la carta ed occorreva servirsi delle tavolette ittite o dei legni ricoperti di cera dei romani o delle preziose foglie di papiro. O quando, come sulla colonna traiana, vennero incise le gesta dell'imperatore nel marmo di Carrara. Inventata la stampa, gli scrivani ed i monaci compilatori dei codici restarono disoccupati. Ora, si stampano, da noi, circa 70 mila libri all'anno, ma se ne vendono meno di cinquecentomila copie. Poco più di cinque lettori per ogni titolo. In televisione, tutti gli ospiti arrivano con il loro nuovo libro, da pubblicizzare. Chi lo leggerà?

Piercarlo Barale