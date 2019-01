In Biblioteca a Chiusa Pesio 3 appuntamenti per non dimenticare gli orrori dello sterminio

La Biblioteca Civica "E. Alberione" di Chiusa di Pesio propone tre interessanti appuntamenti in occasione della Giornata della Memoria.

Mostra: sterminio in Europa.Perchè ricordare. Dal 15 gennaio al 3 febbraio 2019

Orario di biblioteca, apertura straordinaria domenica 27 gennaio

Una mostra in 40 pannelli preparata dall’ANED già negli anni ’70 e periodicamente aggiornata e arricchita. Le immagini e i testi raccolti raccontano il periodo 1933-1945, l’inizio dei totalitarismi e le leggi razziali. Un ammonimento per le generazioni future affinchè ciò che è successo non si debba ripetere mai più.

TEREZÍN: La fortezza della resistenza non armata

con MARIA TERESA MILANO

Venerdì 25 gennaio 2019, ore 21,00

Il 10 ottobre 1941, nel corso della Conferenza di Praga voluta da Reinhard Heydrich, Reichsprotektor di Boemia e Moravia, i nazisti istituiscono il ghetto di Terezín, che con il tempo verrà a costituirsi quale «laboratorio diabolico» a servizio della propaganda di regime. Nei quattro anni di funzionamento vengono internate circa 140.000 persone, tra loro 15.000 bambini.

Al momento della liberazione gli adulti sopravvissuti sono 3800, i bambini 142. Nel «ghetto modello» creato dai nazisti si tengono 2430 conferenze, 600 spettacoli teatrali e musicali e si allestiscono i laboratori d’arte per bambini.

Leggere l’universo Terezín, definito «fucina di cultura» da Chaim Potok, significa conoscere una realtà di fame, violenza, morte e orrore, ma soprattutto riscoprire la forza vitale della dignità umana, della cultura come valore, dell’educazione come responsabilità.

Guida l’incontro nella conoscenza di Terezín Maria Teresa Milano, dottore di ricerca in Ebraistica, traduttrice, autrice e formatrice. Crea e conduce progetti su storia, cultura e musica ebraica per conto di scuole e istituzioni. Cura la rubrica «In ascolto» per Pagine Ebraiche – Moked. È docente di ebraico presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Fossano e tiene corsi di lingua e di cultura ebraica. All’attività di ricerca affianca quella artistica come cantante nel gruppo klezmer Mishkalé, con cui ha prodotto Shtetl (recital e disco).

LA PORTA DI ANNE

con GUIA RISARI

Mercoledì 30 gennaio 2019, dalle ore 9,30

Contributo di 3 euro a bambino

L’autrice presenterà ai ragazzi il suo libro “LA PORTA DI ANNE” edito da Mondadori.

Il libro è una sorta di romanzo storico corale, basato su I Diari di Anne Frank, sulle ricerche storiche e sui libri scritti che raccontano la vicenda, ai quali si sovrappone l’immaginazione dell’autrice. Ogni capitolo dà voce all’universo personale di ciascuno dei compagni di Anne, ne mette in luce la personalità, provando a immaginarne le speranze, i ricordi, le idiosincrasie, ricostruendo la familiarità innocente di una vita interiore che si svolse in quelle quattro stanze buie, aggrappata a una normalità di disperata sopravvivenza, quasi inimmaginabile alla luce della drammaticità degli eventi. La Risari cerca di tirar fuori la verità di ogni personaggio attraverso gli stati d’animo e le relazioni che si stabiliscono. Persone fra loro differenti forzate alla vita promiscua, da cui emerge potente la dignità che riescono a preservare, nonostante tutto...