PRIERO/ Il contributo della Fondazione Crt per la salvaguardia del territorio

SERGIO RIZZO - Settanta Comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta riceveranno complessivamente dalla Fondazione Crt 860 mila euro per le attività di Protezione civile e salvaguardia del territorio.

Le risorse, assegnate ai Comuni con meno di tre mila abitanti, sono destinate agli interventi di tutela del suolo e di riassetto idrogeologico.

In particolare si tratta di opere di messa in sicurezza e mitigazione dei rischi naturali, quali alluvioni, frane, smottamenti, incendi, ripristino dell’alveo dei corsi d’acqua, difesa e consolidamento dei versanti dei fiumi e azioni di prevenzione degli incendi.

“Il progetto ‘Protezione civile piccoli Comuni’, è rappresentativo del modo di operare della Fondazione Crt, in continua sinergia con le istituzioni locali e in costante ascolto del territorio – afferma il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia. – Cerchiamo di dare risposte tempestive alle tante fragilità del territorio, anche coinvolgendo le risorse del volontariato presenti nelle comunità. Un impegno capillare che ha portato la Fondazione Crt a erogare, dal 2011 a oggi, oltre 11 milioni di euro per 1.103 interventi in difesa del suolo”.

“La cultura della prevenzione deve divenire sempre più policy e buona pratica di ogni territorio potenzialmente fragile – dichiara il Segretario Generale della Fondazione Crt Massimo Lapucci, –il cambiamento climatico ha effetti tangibili anche in contesti locali, come è emerso anche dai progetti presentati dai Comuni. In futuro sarà necessario comprendere sempre meglio queste nuove dinamiche anche attraverso nuovi strumenti di analisi a disposizione quali i “Big Data,” per attuare azioni preventive adeguate ai mutamenti ambientali ”.

“L'impegno per il territorio e il benessere dei cittadini – commenta Alessandro Ingaria sindaco del Comune di Priero in provincia di Cuneo e beneficiario del contributo,– è il primo obiettivo di ogni amministrazione. Una gestione del territorio attenta e partecipe ai bisogni di ognuno, unita a una visione di rispetto degli elementi naturali che arricchiscono la vita di tutti è centrale per una convivenza felice. Ringrazio la Fondazione Crt per l’attenzione riservata ai nostri piccoli centri di montagna.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: la Torre Maestra di Priero)