Impact, parte il piano di "aggiornamento" per le aziende metalmeccaniche del Piemonte

È partito il Piano formativo multiregionale Impact - Innovazione Metalmeccanica: Percorsi di Adeguamento per la Competitività e il Training finanziato sulla prima scadenza dell’Avviso 4/2017 Competitività del Conto di Sistema Fondimpresa. Il Piano, realizzato da un raggruppamento guidato da EnAIP Piemonte, coinvolge 41 imprese metalmeccaniche in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto e prevede l’erogazione di 1284 ore di formazione articolate in 44 corsi e la partecipazione di oltre 200 lavoratori.

EnAIP Piemonte, al fianco delle aziende piemontesi per affrontare le sfide del futuro, mette a disposizione la propria esperienza specialistica per cogliere le opportunità di finanziamento offerte da Fondimpresa, per rilevare e analizzare il fabbisogno formativo e per progettare e realizzare corsi a misura delle esigenze formative specifiche di ogni azienda.

Le attività formative del Piano Impact sono finalizzate a incrementare la capacità di empowerment nei partecipanti, promuovendo processi di innovazione e di sviluppo e migliorando la capacità dei lavoratori di trasferire, nei contesti lavorativi individuati, soluzioni per risolvere problemi e proporre nuovi approcci.

Tre le aree tematiche di formazione:

1. QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI (manutenzione macchinari, adozione di approcci quale LEAN e TPM, saldatura, utilizzo di Solidworks e di software per la progettazione impiantistica e meccanica).

2. INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE (change management, organizzazione aziendale, ristrutturazione del modello organizzativo, process management, gestione documentale attraverso tecnologie digitali, problem solving e approccio organizzativo fondato sulla filosofia lean).

3. INTERNAZIONALIZZAZIONE (lingua inglese a vari livelli; interazione con i mercati esteri, impostazione di strategie di marketing e business plan in ottica internazionale, aspetti tecnico – specialistici inerenti dogana e pagamenti internazionali).

I corsi del Piano Impact termineranno a giugno 2019, le attività di accompagnamento e di monitoraggio a luglio 2019. I Piani Formativi finanziati mediante le risorse del Conto di Sistema di Fondimpresa, riservati alle aziende aderenti al Fondo per la formazione dei propri dipendenti, sono un’opportunità concreta per intervenire sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori e incidere positivamente sul rafforzamento della competitività delle imprese.