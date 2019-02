Il teatro conquista le scuole di Alba con 8 recite per far riflettere a tutte le età

Il teatro Sociale "G. Busca" di Alba (Cuneo), in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus di Torino, propone, a partire dal 12 febbraio, "Teatro Scuola". La rassegna, rivolta agli studenti di tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, prevede cinque spettacoli per un totale di otto recite che si terranno tutti nella Sala Michelangelo Abbado del Sociale.

Ad inaugurare la rassegna sarà proprio la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus martedì 12 e mercoledì 13 febbraio, alle 10 con lo spettacolo Terrarium (nella foto), progetto artistico che è la prosecuzione del percorso iniziato con Aquarium, proposto agli alunni della Scuola primaria, che vede protagonista il mondo degli insetti, la terra, le piante.

Venerdì 8 marzo saranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a recarsi in teatro per assistere a Variazioni Enigmatiche di E. E. Schmitt presentato dal Teatro del Poi. Nei panni dello scrittore Abel Znorko e del giornalista Erik Larsen, gli attori Mario Bois e Paolo Tibaldi avranno a che fare con un testo dalle mille contraddizioni e variazioni e daranno vita, sin da subito, ad uno scontro brutale, cinico e commovente attraverso il quale, tra autentica ironia, pietà e dolore, si perderanno e ritroveranno con abilità dialettica.

L’appuntamento successivo, martedì 19 marzo alle 10, sarà con lo spettacolo DISconnesso -Fuga Online proposto dalla compagnia Nonsoloteatro e rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, dove si racconta, in chiave divertente e ironica, l’avventura interiore di un ragazzo disconnesso dalla realtà che, durante la sua fuga, riconquista le proprie abilità di relazione, le “tecnologie” del proprio corpo e le proprie sensazioni, riscoprendo un “gioco emotivo” stupefacente, capace di fargli superare ostacoli apparentemente insormontabili, con la sola forza del pensiero, anche senza carica.

Per i più piccoli della scuola dell’infanzia, la rassegna propone "C'era due volte un cuore" del Tib Teatro giovedì 21 e venerdì 22 marzo, sempre alle ore 10. Le illustrazioni intensamente poetiche di Les amoureux, di Raymond Peynet, sono state la fonte per questo delicato spettacolo, all’insegna della tenerezza e della fiducia nell’amore. Conclude la rassegna lo spettacolo in lingua inglese Romeo & Juliet The Musical – il capolavoro shakespeariano presentato in forma di musical dal Palchetto Stage - in doppia recita giovedì 28 marzo alle ore 8:45 e alle 11:45 per gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado.

Modalità di prenotazione

Le scuole interessate agli spettacoli possono prenotare i posti telefonando al numero 0173 292470 o inviando una e-mail di prenotazione a: s.pavese@comune.alba.cn.it

Prezzi dei biglietti

Scuola dell’infanzia e scuola primaria 5 euro

Scuola secondaria di primo grado 6 euro

Scuola secondaria di secondo grado 8 euro

Spettacolo in lingua inglese 10 euro