"Il successo di Attraverso le Alpi ci spinge a progettare un nuovo cammino da Nizza a Cuneo"

Si è concluso dopo nove giorni il cammino "Attraverso le Alpi" che, oltre a un gruppo di 15 persone che ha svolto l’intero percorso, ha visto l’alternarsi di un centinaio di camminatori. L’iniziativa è stata l’occasione di promozione e lancio di Terract, un progetto Alcotra biennale di alta formazione rivolto a trenta giovani italo-francesi e che vedrà proprio su quel territorio compreso tra Cuneo e Nizza - attraverso le valli Vermenagna, Roya, Bevera, Paglione - la realizzazione di un primo cantiere, nell’estate prossima, a Limone Piemonte e la relativa rappresentazione di eventi itineranti nei comuni.

Il cammino è stato un’opportunità per incontrare le comunità e allacciare relazioni. Oltre a scoprire le ricchezze paesaggistiche del territorio ed il suo patrimonio culturale, durante il percorso, infatti, si sono stretti legami e sono nate vere e proprie amicizie. Molti sono stati i materiali raccolti e ricevuti in dono dalle comunità incontrate nel tragitto, che saranno utilizzati come strumenti nel percorso della formazione. Sostanziale è stato il contributo dato da Ulisse, Romeo e Rambo, i tre asini dell’azienda agricola Lungaserra che, non solo con il loro passo lento hanno scandito il ritmo del cammino, ma con la loro presenza hanno contribuito ad avvicinare le persone innescando incontri sorprendenti e relazioni inaspettate. Il successo di “Attraverso le Alpi” ci spinge a progettare un nuovo cammino, il ritorno da Nizza a Cuneo attraverso le valli Tinèe e Stura in cui nel 2020 verrà realizzato un secondo cantiere teatrale che produrrà nuovi eventi diffusi sul territorio.

Il progetto Terract entra ora nel vivo con la formazione dei trenta ragazzi selezionati a partire dal mese di ottobre. I numeri di Attraverso le Alpi. Lunghezza totale: 180,73 chilometri, ascesa totale: 4895 metri, discesa totale 5461 metri. Tappa più lunga: l’Escaren-Nice (27,61 km). Tappa più breve: St.Dalmas de Tende-Fontan (10,88 km). Tappa con maggiore salita: Limone-Tende (1104 metri). Tappa con minore salita: Tende-S.Dalmas de Tende 145 (metri). Tappa con maggiore discesa: Limone- Tende (1306 metri). Tappa con minore discesa: Cuneo-Robilante (71 metri). Ore di cammino: 77.