Il Soccorso alpino in "missione speciale" al Santuario di Vicoforte

Ha suscitato interesse la "missione speciale" in provincia di Cuneo, nel Santuario di Vicoforte, tra affreschi, dipinti e la grandiosa cupola ellittica, quinta al mondo per dimensioni. La stazione del Soccorso alpino di Mondovì è intervenuta per assistere i manutentori impegnati nei lavori aerei di pulizia e controllo degli impianti della cupola.

Per un giorno niente vette, cime o grotte: gli uomini del Soccorso alpino si sono calati, con corde e imbragature, sotto la cupola del Santuario, capolavoro del Barocco piemontese con 6.000 metri quadrati di affresco.

"Una missione speciale, rara per i nostri tecnici, a cui non ci siamo sottratti. Ora di nuovo in montagna o in grotta!" scrivono gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas sulla pagina Facebook da cui sono tratte le fotografie.



Tra l'altro ieri (martedì 17 aprile) il Santuario ha aperto le porte alla principessa Maria Gabriella di Savoia, invitata dal Rotary Club di Cuneo a visitare le tombe dei nonni Vittorio Emanuele III e la Regina Elena nella cappella di San Bernardo.