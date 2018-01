Il progetto turistico del "Cillario" di Alba brilla agli occhi di Miur e Unesco

Anche quest'anno il Piemonte è fra le regioni che partecipano a Unesco Edu, il programma di sensibilizzazione al patrimonio culturale rivolto agli studenti: iniziativa di Unesco Giovani con il contributo del Miur – Direzione generale per lo studente, mira a coinvolgere gli studenti delle scuole superiori nell’educazione alla conoscenza delle tematiche Unesco, mettendole in relazione alle attività civiche praticabili sul territorio.

L'istituto “Piera Cillario Ferrero” di Alba (Cuneo) si è aggiudicato il finanziamento con il progetto “Langhe: un territorio da vivere” che prevede la creazione di un itinerario turistico a Monforte d’Alba, Roddino, Serralunga d’Alba, Perno. In particolare, il progetto sarà realizzato con le classi quarte dell'indirizzo turistico, attraverso lezioni in aula sul tema della valorizzazione del territorio albese a cui saranno affiancati sopralluoghi nelle aree rappresentative per la preparazione degli studenti.

Sarà quindi elaborato un itinerario turistico che valorizzi il patrimonio sociale del singolo territorio e i prodotti enogastronomici tipici del luogo. Le mete, Monforte d’Alba, Roddino, Serralunga d’Alba, Perno potranno essere raggiunte anche attraverso biciclette a pedalate assistita o a piedi, in modo tale da sensibilizzare al rispetto dell’ambiente turisti e studenti. Il materiale sarà infine convogliato in una presentazione e non mancheranno aspetti innovativi: la creazione di un video a 360° visualizzabile sia con gli smartphone che all'interno di un "visore" per realtà virtuale e la mappatura dell'itinerario su Google Maps.

“La valutazione positiva del progetto 'Langhe: un territorio da vivere' da parte della commissione del Miur e dei membri del Comitato Giovani Unesco rappresenta per il nostro istituto la possibilità di attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli indirizzi operatore turistico e socio assistenziale, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica”, commenta la dirigente scolastica Paola Boggetto.

Oltre al Comitato Giovani Unesco del Piemonte, saranno coinvolti nel progetto l'associazione Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, l'istituto culturale In/Arch Piemonte e la casa di produzione torinese Allume Film per la parte di realizzazione del video a 360°.



Unesco Giovani è formato da oltre 300 ragazzi tra i 20 e i 35 anni, fra cui studenti, ricercatori, artisti, professionisti, manager e imprenditori. Costituitosi nel 2015, il Comitato Giovani ha l’obiettivo di supportare le attività della Commissione nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione.

Info e contatti: www.unescogiovani.it | piemonte@unescogiovani.it