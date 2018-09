Il professore Stefano Casarino eletto nuovo presidente dell'Anpi di Mondovì

Il direttivo della sezione di Mondovì dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d'Italia) ha eletto all'unanimità il professor Stefano Casarino nuovo presidente, in sostituzione del compianto Mauro Pettini, venuto a mancare dopo breve malattia il 1 agosto scorso.

Stefano Casarino, docente di Lettere al Liceo «Vasco Beccaria Govone» di Mondovì e presidente della Delegazione di Cuneo dell’Aicc (Associazione italiana cultura classica), è membro di importanti associazioni che operano nel nostro territorio («Gli Spigolatori», il «Centro Studi Monregalesi») ed impegnato da anni nella divulgazione culturale al di là degli angusti orizzonti specialistici di un’erudizione di nicchia.

La sua elezione è nel senso della continuità con l’intensa opera di organizzatore del predecessore, per rimarcare il valore etico della Resistenza - soprattutto in un’età, come l’attuale, di rimozione criminale del passato e della memoria storica - e con l’obiettivo primario di coinvolgere nell’Anpi particolarmente i giovani, nella convinzione che senza la trasmissione del patrimonio ideale e morale della lotta partigiana non ci potrà essere speranza in un futuro migliore.