Primo S. Silvestro di mia sorella fuori casa e io, la minore, che aspettavo l'anno in famiglia a Bra

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Era il 1963, il primo Capodanno che noi famiglia Nemolis si trascorreva a Bra.

Non conoscevamo ancora le abitudini della città, e ancora meno i locali dove si festeggiava l'ultimo dell'anno.

A scuola con le mie compagne si parlava del Capodanno e l'eccitazione era tantissima! Erano i fantastici anni '60. Non sapevamo ancora quanto sarebbero stati ricordati come più che fantastici, negli anni a venire.

Sbirciavo le riviste di moda, mamma Gina ogni settimana comprava Annabella. E solo ogni tanto la rivista Burda, perchè carissima. Ma, era una manna venuta dal cielo per dare spunti alla sarta sui modelli, sui tessuti.

E' incredibile, ma la moda pronta non esisteva quasi, e le signore trascorrevano ore e ore dalla sarta.

Per combinare il modello, e per le misure. Estenuanti punzecchiate di spilli, qua e là, per mettere a punto le pences, l'orlo e che altro diavolo non ricordo.

Noi famiglia Nemolis, si andava sempre dalla fedelissima sarta Nuccia che abitava a Cuneo. Sì, era così. Malgrado gli anni di nomadismo, da Cuneo a Verzuolo, da Verzuolo a Saluzzo, da Saluzzo a Bra, noi, non si cambiava sarta.

Solo la Nuccia conosceva a fondo la nostra anatomia. Mi venne il sospetto che avesse le lastre del nostro scheletro, tanto era precisa nelle misure.

Conosceva bene i nostri difettucci. Era questo il segreto dell'abito fatto su misura: studiare l'architettura del corpo e scegliere le linee che lo rendessero più armonioso.

Sicchè, quell'inverno del 1963 si andò tutti a Cuneo. La famiglia Nemolis si spostava in blocco. Tutti per uno, uno per tutti. Io, avrei preferito un po' di solitudine, ma ero la più piccina e mi toccava solo obbedire. Vietata qualsiasi pretestuosa rimostranza.

Motivo della missione dalla sarta Nuccia: mia sorella Giuliana era invitata per la notte di Capodanno a casa del suo fidanzato Davide. Ci fu un gran trambusto in casa, era la prima uscita ufficiale di Giuliana, all'età di 21 anni: il primo Capodanno fuori casa.

La scelta del tessuto cadde su una bellissima seta nera ornata con foglioline d'oro, disposte orrizzontali una accanto all'altra, come a formare una impercettibile ed elegante riga. Davvero deliziose.

Quando vidi l'abito indossato, mi piacquero così tanto quelle sottili foglioline d'oro, come sospese che con aria perplessa: “Senti Giuliana, prova a scuoterti. A oscillare come una foglia al vento. Solo un momento. Ecco. Così!”

Giuliana mi lanciò uno sguardo, incredulo, sospettoso, misto a improvvisa preoccupazione. Quasi ansia. “Chissà l'abito farà qualche difetto, magari l'orlo pende”stava pensando.

A quei tempi l'orlo era un'incubo: doveva essere perfetto. Altro che come adesso: cucito a macchina e come viene, viene.

Oscillò, malvolentieri, ma lo fece.

Sembrava quei cagnolini tutti ricci quando escono dall'acqua che si scuotono, per la gioia di fare una doccia a chi è nei dintorni.

“Allora? - con voce stridula, nervosa - Cosa c'è che non va? Non mi piace la tua faccia. Avanti, esprimiti!”

Ed io, carogna, nel percepire fragilità, dubbio sul suo volto, me ne aprofittai.

Quando si sarebbe verificata un'altra simile opportunità? Con la mia fratella, piu' brava di me, in tutto, ma proprio in tutto?

Sicché indugiai, disgustosa, nella mia carognaggine. Tirai in lungo il gioco vigliacco.

“Vabbè, adesso posso dirtelo. Non voglio farti stare in pena. Volevo verificare che tutte quelle foglioline d'oro, al primo ballo non cadessero per terra. Ma ora vedo che è tutto a posto.”

Giuliana, con sguardo all'infinito, rimase un attimo interdetta: sbottare per la mia perfidia, o tirare un sospiro di sollievo perchè tutto era a posto?

Ma io non le detti il tempo di decidere, subito avevo pronto un altro dubbio, un altro assillo: “

E le scarpe? Hai pensato quale metterti? Un paio nere. Assolutamente! “

Passammo in rassegna tutte le scarpe nello sgabuzzino. Quelle per le grandi occasioni erano riposte per benino nelle scatole. Volarono coperchi, veline, scarpe. Un guazzabuglio!

“Eccole!” Urlai come Tarzan che nella foresta trova Cita. “Queste di vernice nera, tacco dodici, sono perfette!”

E fummo felici, tutte e due. Io perchè mi ero riscattata e lei perchè sapeva che in fatto di look avevo una marcia in più. Ora la mia cara sorellina, anche se, sempre più grande, più brava, più studiosa di me, era davvero splendida.

Con quelle calze velate, caviglie sottili, e gambe affusolate che spuntavano dall'abito di seta nera con foglioline d'oro, con l'orlo che non pendeva, era uno schianto!

D'improvviso le volli un bene immenso. Proprio tutto quello che non le volevo mostrarle: “ Ti vorrei bene, se solo non fossi così perfetta!”

La abbracciai e lei capì, quello che già sapeva, che mai le avrei dimostrato tutto il bene che le volevo.

Poi si passò al trucco, una bella riga di eyliner nero, mascara a volontà, appena un velo di cipria, rosso vivo sulle labbra. Acconciatura liscia, ciuffo da una parte e virgole ai lati a coprire appena le orecchie. Usava così.

Era perfetta. E intanto io, mi preparavo mesta, al Capodanno con mamma Gina e babbo Mario.

Programma: 19,30 a tavola cappelletti in brodo, bollito con salsa verde, carciofini, panettone, frutta secca e spumante.

E poi? E poi: salotto, televisione, programma di intrattenimento “Auguri di mezzanotte” con mi sembra Mike Bongiorno o qualche altro presentatore.

Intanto al Diamant di Bra, c'era il grande veglione di Capodanno, se ne parlava molto a scuola. Le sorelle o fratelli maggiori delle mie compagne lo frequentavano. E tutte noi avremmo tanto voluto esserci, come mosche, invisibili in quel tripudio di colori, musica, spumante e cotillons!

E di grandi balli, in abito da sera e smocking se ne parlava, quando era in voga il Sociale di Bra, in via Principi di Piemonte. Un locale molto esclusivo dove si ritrovava solo la societè.

E intanto alle 19,30 appena messi a tavola suonò il citofono. “E' Davide! Ciao, scendo subito!”

“E fallo aspettare almeno un pochino. E poi, con questi tacchi dodici, fai piano a scendere le scale! Non sei abituata. Te e i tuoi mocassini bassi. Dove vuoi andare, a fare le corse sui trampoli?”

Insomma, da sorella minore, rompiscatole, ero diventata improvvisamente sorella maggiore, sempre rompiscatole.

Con apprensione mi affacciai alla finestra, il freddo pungente mi schiaffeggiò le guance, e vidi la mia sorellina uscire dal portone e salire in auto.

Era una seicento Fiat tinta verdolino, che si avviò lentamente ed io la guardai fino a che non svoltò l'angolo.

Chissà quando sarebbe toccato a me scendere le scale su tacchi dodici, in abito da sera frusciante, per passare il Capodanno fuori da casa Nemolis?

Fiorella Avalle Nemolis