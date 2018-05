Fiorella di Bra scrittrice "en plein air" con in mano la tavolozza della vita

La braidese Fiorella Nemolis presenterà il suo libro "...e l'amore c'è ancora" (Araba Fenice Edizioni). L'appuntamento è per venerdi 18 maggio, alle 21, al centro polifunzionale "Giovanni Arpino" di Bra, in largo della Resistenza, 15. Fiorella Nemolis è nata a Cuneo nel 1947 e vive a Bra col marito Marzio e i due gatti Astro e Mignin. Fiorella si presenta così: "Ogni giorno mi dipingo di colori. Il mio motto è fare diverso, inteso come continua ricerca del nuovo. Mai fermarsi. La routine mi spegne la fantasia. Siamo niente senza fantasia!".

Essere concepiti su un’isola significa portare con sé un’impronta particolare: aspirare a un mondo di sogni, amare l’aria di libertà, l’odore della pelle al sole e, nel contempo, cercare una roccia a cui aggrapparsi. Fiorella ha iniziato la sua vita e vissuto le sue lunghe estati di bambina e adolescente – l’età favolosa - all’Elba, la sua amata “zattera galleggiante”, in seguito diventata per lei il luogo dell’immaginazione e del ricordo.

La casa di famiglia a Porto Azzurro, il Palmizio, accarezzata dal profumo di finocchio selvatico, fu sempre il luogo della nostalgia, una “carezza sull’anima” nella vita di Fiorella, nomade in Piemonte al seguito del severo papà Mario, direttore all’Inam (Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ndr). Ma ben presto il giovane Marzio, bello e ingegnoso artista, sostituì in un certo senso l’isola del cuore, ormai lontana e trasformatasi negli anni, diventando il suo cavaliere forte e senza paura, la sua roccia contro i marosi della vita adulta.

Se nell’isola d’Elba sta la chiave di lettura del suo temperamento, nel suo nome, Fiorella, è contenuto un presagio, un esempio di come al nome corrisponda il destino della persona: nomen est omen, dicevano gli antichi Romani. A chi è chiamato in modo vezzoso con la parola “fiore” ben si addice uno stile di vita sotto il segno della leggiadria e della fantasia, della bellezza e dell’amore, intesi come capacità di essere se stessi, di atteggiamenti autentici e memori dell’antica innocenza.

La famiglia e le amicizie, l’unione con Marzio e il linguaggio poliedrico dell’arte; l’impegno nel negozio Map, un’audace e originale proposta creativo-commerciale con i primi gadgets a Bra, oggetti strani e coloratissimi, per la maggior parte usciti dalle “mani pensanti” di Marzio, geniale anticipatore dell’economia circolare, oggi necessaria e conclamata risposta all’economia dello spreco e dei rifiuti; la figlia Sara che ha trovato la sua identità a Los Angeles, ormai manager e cittadina americana; infine l’esercizio del giornalismo, che nasce dalla curiosità verso il nuovo e dal silenzio della scrittura.

In questa sua opera dal titolo emblematico "…e l’amore c’è sempre" Fiorella Nemolis assume la fisionomia di una scrittrice en plein air, sembra avere una tavolozza fra le dita, osserva e descrive la realtà vissuta, ma senza chiudere gli occhi dell’immaginazione né attenuare il calore dei sentimenti, dipinge gli episodi salienti della sua vita attraverso le impressioni e le emozioni della memoria: i ricordi si trasformano in parole, tocchi lievi di colore dalle diverse sfumature, e formano una specie di diario intimo, sincero, senza falsi pudori, con qualche leggera punta di autoironia.

Per questo il libro è piacevole, godibile e pittoresco come un variopinto ricamo dove si incontrano realtà e immaginazione; possiede una genuina leggerezza, procede snello, avvince il lettore con una scrittura colloquiale, inconfondibile, dal forte impatto emotivo e comunicativo, da giornalista, l’impegno che ora nutre la mente della poliedrica autrice. E il lettore procede con un lieve sorriso sulle labbra di fronte a tanta varietà di situazioni, non prova mai noia; anzi nel fluido scorrere delle pagine scopre di entrare poco a poco in quel mondo, spazi e tempi lontani, mescolando dolcemente i suoi ricordi con quelli dell’estrosa Fiorella.

Dalla prefazione al libro di Margherita Testa di Bra, già preside e scrittrice