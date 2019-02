Il Museo del Vino di Barolo inaugura la nuova stagione di visite, novità da marzo

Le sale del WiMu di Barolo (Cuneo), con la Collezione internazionale Fondo Cesare e Maria Baroni Urbani esposta negli spazi del WiLa, dopo la breve pausa invernale, sabato 9 febbraio riaprono le porte ai visitatori.

Come sperimentato positivamente negli ultimi anni, il Museo del Vino progettato da François Confino non aspetta la primavera e sceglie di anticipare l’apertura durante gli ultimi fine settimana d’inverno, sabato e domenica dalle 10,30 alle 18 (con ultimo ingresso alle 17). Poi, da sabato 16 marzo, il WiMu tornerà a essere visitabile tutti i giorni, fino ai primi del 2020, dalle 10,30 alle 19 (con ultimo ingresso alle 18).

L’anno appena trascorso ha segnato per il WiMu – che ha accolto oltre 50 mila visitatori – una stagione ricca di attività ed eventi e tanti sono i progetti per il 2019. Tra le novità, una nuova formula per il “WiMu delle famiglie”, l’originale visita per grandi e bambini in programma ogni prima domenica del mese, al debutto domenica 3 marzo.