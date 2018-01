Il marchigiano Andrea Pistola nuovo coach dell'Ubi Banca San Bernardo Cuneo (A2)

La Cuneo Granda Volley ufficializza l'ingaggio di Andrea Pistola. La dirigenza cuneese affida al tecnico montemarcianese (anconetano di nascita), 47 anni il prossimo 17 febbraio, la panchina della prima squadra dell'Ubi Banca S.Bernardo Cuneo. Sarà lui a dirigere gli allenamenti delle biancorosse a partire dalla giornata di domani, venerdì 35 gennaio, ed esordirà ufficialmente domenica 28 gennaio a Montecchio.

Andrea Pistola giunge nel capoluogo della Granda dall'esperienza biennale con i colori della Sab Legnano, con cui ha conquistato la finale playoff di serie A2, e dove guidato la squadra nella prima storica stagione in serie A1. Vanta un’esperienza pluriennale, dagli inizi nel settore giovanile della Star Volley Falconara alle successive annate sulle panchina della Galassia Volley Ancona (1999-2002), della Fornarina Civitanova Marche (2002-2006), della Robur Tiboni Urbino (2007-2009), della Pallavolo Loreto (2009-2012) e della Robursport Pesaro (2012/2013). Nel palmares del coach marchigiano ci sono tre coppe Italia di A2 (conquistate nel 2005 con Civitanova, nel 2011 e nel 2012 con Loreto) e tre promozioni 'sul campo' in A2: con Civitanova nel 2004, con Nocera Umbra nel 2006, e, l'ultima, nel 2014 con la Bakery Piacenza. In totale ha alle spalle oltre dieci stagioni in A, di cui due in massima serie, con Pesaro e Legnano.

«In questo momento - dichiara Andrea Pistola, neocoach dell'Ubi Banca San Bernardo Cuneo - provo gioia e felicità per la possibilità di tornare a lavorare in palestra e lasciarmi alle spalle un periodo "non simpatico". Arrivo a Cuneo consapevole delle ambizioni della società e cercherò di portare qualcosa di mio al fine di centrare i risultati attesi. Mi attende una serie A2 diversa da quella degli anni scorsi, caratterizzata da molte partite ravvicinate ed un conseguente maggior dispendio di energie. Un campionato ancor più equilibrato rispetto al passato, dove anche le formazioni di vertice perdono punti per strada. Sarà importante quindi tenere ritmi alti in tutte le gare per poter continuare ad essere protagonisti in una stagione equilibrata e per questo entusiasmante».