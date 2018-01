Di Maio (5 Stelle) ad Alba dialoga con i commercianti sui loro problemi

A due mesi dal voto arriva nelle Langhe Luigi Di Maio, candidato premier in pectore per il Movimento 5 Stelle. Venerdì 12 gennaio, alle 15, in piazza San Paolo ad Alba (Cuneo), Di Maio incontrerà i rappresentanti dell'Associazione commercianti albesi (Aca).

Saranno presenti il deputato M5S Fabiana Dadone, i consiglieri regionali Davide Bono e Mauro Campo, il consigliere comunale di Alba Ivano Martinetti, oltre al presidente dei Commercianti Giuliano Viglione e il direttivo, composto da alcuni dei più importanti imprenditori del territorio.

L'idea dei rappresentanti dell'Aca è di far conoscere al premier, attraverso un documento, le criticità del settore e del territorio su cui si dovrebbe intervenire.