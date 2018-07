Da Cuneo all'isola d'Elba: ricordi d'infanzia felice tra colori e profumi

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Profumi e colori di ricordi elbani nella calura estiva. Maturano i susini, maturano gli albicocchi ed io con loro. La calura pomerdiana esalta i profumi dei frutti che si fanno pesanti sui rami.

Come me, ogni estate, più pesante di vita.

Spiccano quell'arancio e quel viola sul verdissimo fogliame.

E attraverso le persiane, socchiuse per ombreggiare la stanza, assaporo e trattengo il fresco che conciglia quiete e riposo.

Una fresca pausa, profumata e colorata.

Intanto le cicale fanno chiacchiere tra loro, e dicono sempre le stesse cose.

Le stesse che ascoltavo, io, bimba curiosa nei pomeriggi afosi al Palmizio, la casa dei nonni a Porto Azzurro all'Isola d'Elba, così diversa dalla mia Cuneo.

Tutti dormivano, anche la casa e godeva anch'essa del fresco riparatore delle sue mura spesse per isolare dal caldo e dal freddo.

Con gli zoccoletti in mano uscivo dalla stanzetta, tapezzeria a fiorellini bianchi e blu, quando Giuliana, la dormigliona di casa riposava.

Proprio come i grandi.

Sentivo appena il suo respiro.

Nella mia biricchinaggine, avevo il diavoletto tentatore che mi suggeriva di farle un “buh!”.

Per spaventarla.

Già, così mi avrebbe detto: “Fila subito a letto! Tutti dormono, non fare baccano. Riposa anche tu.”

Eh già! Con quella luce generosa di sole che picchiava, con quei profumi e colori, me ne stavo a dormire?

Nenache per sogno!

Dovevo aprire ogni poro della pelle e assorbire tutto quanto. Una bella scorta per gli inverni, grigi, bui e freddi in Piemonte.

In punta di piedi affrontavo la ripida scala che dalle camere conduceva nella stanza da giorno.

Gradino, per gradino, fresco di pietra, un po' consumata sui bordi.

Attenta, attenta Fiorellina a non scivolare – mi dicevo sottovoce, sì, perchè parlavo da sola.

Piano, ma dovevo sentirmi, anche a voce bassa, per farmi compagnia.

Ma com'era possibile dormire? Quegli adulti a capirli. Sprecare tanto tempo.

Con una mano aggrappata al corrimano, e con l'altra tra le dita stringevo con forza le fascette di pelle degli zoccoletti. Per un trasporto sicuro. Senza fastidiosi imprevisti.

Intanto le cicale mi invitavano a sbrigarmi – oh grulla, che ttu fai? Che ti ci vole a scendere appena due scalini?”

E sì, perché all'Elba anche le cicale avevano la parlata toscana.

Sono piemontese ahimè – mi difendevo - non lo sapete che ci chiamano bugia nen?

Conquistato il pianerottolo infilavao gli zoccoletti.

“Fiorellina, ricorda, mai camminare a piedi scalzi!

Il marmo è freddo ti verranno i dolori da grande.

Eh sì che ti ricorderari di quel tuo babbo Mario. Brontolone”.

Sul fornello riposava un bel pentolone di alluminio, sollevavo il coperchio con il tappo di sughero piantato nel chiodo, quello che fissava il manico, che ormai non c'era più.

Si riparavano le cose. Ci si arrangiava. Eh, hai voglia prima di buttare!

“Si tiene, si tiene – diceva nonna Assunta – mì si aggiusta tutto. Non si butta nulla.

E babbo Mario, scarso marinaio, si riscattava nelle riparazioni. Nella sua officina, quituttosiripara, faceva miracoli. I bricolages odierni fanno sorridere. Nessun paragone.

Sugli scaffali, suddivisi nelle scatole vuote di cartone delle zollette di zucchero, rinforzate dal coperchio, c'era di ogni!

Miseri resti in disuso, utilizzati, poi, con ingegno per ridare vita ad altri. Magie!

Economia circolare, quella che dovremmo applicare oggi, noi, irresponsabili, insaziabili consumatori, spreconi: buttiamotuttopercomprarnedinuovo!

Sì, ma che c'era in quel pentolone di alluminio tutto rattoppato posato sul fornello?

C'erano, fino all'orlo, albicocche cotte con dentro ancora i noccioli vaganti.

Mamma Gina lavava i frutti, gli apriva in due e poi giù nella pentola. Com'erano, erano. Si cuoceva tutto, anche i noccioli.

Si scartavano poi.

L'arancio più intenso dell'albicocca metteva in risalto la punteggiatura scura delle sue lentiggini, e il profumo, quello era impagabile.

Proprio come i pomeriggi di calura, in solitudine, seduta rannicchiata, ben in centro al piano del tavolo di fresco marmo sotto la pergola.

Assai più gustoso costì consumare, con avidità, le invitanti albiccocche cotte.

Ce n'erano tante. Proprio tante!

Fiorella Avalle Nemolis