Grazie ai volontari di "Saluzzo Migrante" e cena di idee per i prossimi mesi

L’autunno è in arrivo, ci attendono altri mesi di attività e per questo vogliamo invitare tutti i volontari che hanno partecipato al progetto Saluzzo Migrante e ai Corridoi Umanitari a un sabato di condivisione.

Sarà un’occasione per incontrarsi, conoscersi, organizzare le attività per i prossimi mesi, ma soprattutto per dirvi GRAZIE per il vostro fondamentale aiuto.

Ecco cosa faremo sabato 6 ottobre:

Dalle ore 14,30 l’equipé di Saluzzo Migrante presenterà i vari ambiti di volontariato e le attività previste per i prossimi mesi. Seguirà una cena tutti insieme al Pozzo per condividere una serata in allegria e per raccontare ognuno la propria esperienza.

Notte al Pozzo. Per chi volesse fermarsi anche la notte, sarà possibile dormire in Caritas (ricordatevi il sacco a pelo!)

Siete tutti invitati : speriamo di rivedervi in questa occasione unica!

Partecipa all’evento su Facebook: Un sabato per i volontari.