Grazie a Bus Company a Saluzzo i pacchi "Amazon" si ritirano al capolinea

Grazie a Bus Company è arrivato anche a Saluzzo, in provincia di Cuneo, l’Amazon Locker, il punto di ritiro self-service dei prodotti ordinati attraverso il colosso delle vendite online. Installato alla sede dell’azienda saluzzese del trasporto pubblico locale in via Circonvallazione 19, il punto di ritiro è già operativo ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 4 alle 22, il sabato dalle 4,45 alle 20 e la domenica dalle 4,45 alle 22. La Bus Company intanto, in accordo con Amazon, è già al lavoro per portare il servizio anche a Mondovì, Alba e al Movicentro di Cuneo, dove i punti di ritiro saranno aperti 24 ore su 24.

“Siamo felici di essere tra i primi in provincia a dare un servizio di questo genere ai nostri clienti e all’intera cittadinanza – commenta Enrico Galleano, amministratore delegato di Bus Company -. In questo modo chi viaggia in bus potrà, una volta giunto al capolinea, ritirare comodamente e in autonomia il pacco acquistato online. Un ulteriore passo in avanti per rendere gli spostamenti con i mezzi pubblici sempre più comodi”.

Per utilizzare il nuovo servizio, durante la fase di ordine si può selezionare il Locker così come si farebbe con un indirizzo di casa. Una volta che il pacco è stato consegnato al Locker Amazon, il cliente riceve un’email di notifica con un codice univoco di ritiro da inserire poi, seguendo le istruzioni, raggiunto il punto self-service. In Europa sono già attivi oltre 1.500 locker.