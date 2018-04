Grand Prix Triathlon: ottimi risultati per i giovani cuneesi Leonardo Geretto e Marco Arnaudo

I portacolori della Cuneo 1198 si sono distinti nella prima tappa del circuito internazionale.

Ottimi risultati per Leonardo Geretto e Marco Arnaudo, atleti della Cuneo1198 Triteam, al Grand Prix Triathlon di Segrate che si è svolto nel weekend del 21 e 22 aprile. All’Idroscalo di Milano, nella prima tappa del circuito internazionale federale, i due giovani portacolori della società cuneese si sono classificati rispettivamente secondo Junior (ventiquattresimo assoluto) e quarto Junior (quarantunesimo assoluto) nella prova sulle distanze SuperSprint (400 metri di nuoto, 10 km di bici, 2,5 km di corsa).

Risultati importanti quindi per i due atleti cuneesi, entrambi classe 2000, che hanno gareggiato con triatleti di fama internazionale proiettandosi così ad altissimi livelli. Leonardo Geretto ha così confermato le sue qualità dopo il secondo posto nella categoria Junior ai Campionati italiani giovanili di Duathlon che si sono svolti a Cuneo a inizio aprile, con l’organizzazione proprio della Cuneo1198 Triteam. A Segrate Geretto ha chiuso in 27’59’’, tenendo a distanza anche Nicolò Strada (Ttr), leader nella gara cuneese. Arnaudo ha invece concluso in 29’42’’.

“Siamo molto felici di questi risultati perché proiettano i ragazzi verso una vetrina nazionale e permettono a tutto il gruppo giovani dell’asd Cueno1198 Triteam di crescere – commenta Francesco Dutto, tecnico della società cuneese -. Una prova importante per i nostri due atleti che si sono distinti con altri triatleti di ogni categoria. Intanto continua l’attività anche con le altre categorie giovanili con ragazzi tra i 7 e i 18 anni”.

Il giorno precedente gli atleti avevano gareggiato sulle distanze Sprint (750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 km di corsa) guadagnandosi l’accesso alla finale del giorno dopo. Per informazioni sulla società: www.cuneo1198.it.