Gli astri di ottobre interpretati da Fiorella per i lettori della provincia di Cuneo

Amore, lavoro, fortuna: ecco da Fiorella Avalle Nemolis l'oroscopo di ottobre per gli amici della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 21 aprile.

Finalmente vi liberate da una catena, siete più sciolti, più liberi di portare avanti i progetti fermi. Una ventata di ottimismo ed energia vi entusiasma per ripartire all'attacco. Avete lottato per convincere della validità dei vostri progetti, ora colleghi e capi che vi mettevano i bastoni tra le ruote, si sono ricreduti. Rinnovi di contratti e contatti importanti per i professionisti, anche chi è in commercio vedrà una schiarita. Le cose si mettono bene, ed inizia un periodo molto favorevole grazie alla Luna e a Mercurio che vi sono amici. Chiamate anche per gli artigiani per lavori importanti. Anche il settore dello spettacolo darà buone opportunità di farsi conoscere grazie a giudizi positivi su di voi. Insomma vi aspetta un duro lavoro, quello che avete tanto anelato. Ora tocca a voi rimboccarvi le maniche e non perdere nessuna occasione. Anche per i sentimenti le prospettive sono allettanti, arriva l'amore quando meno ve lo aspettate; un' attrazione fisica improvvisa, vi regalerà passione. Miglioramento dello stato psicofisico.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio.

Difficile per i Toro abbandonare le abitudini e capovolgere la propria vita. Eppure, le occasioni le avete avute, e un gran sconvolgimento interiore vi ha turbato. Troppe emozioni creano ansia. Anche di fronte a successi inaspettati, alcuni sono ancora dubbiosi. Eppure si sà che la fortuna aiuta gli audaci. Ebbene, siatelo audaci! Non perdete i treni che passano, veloci sì, ma voi saliteci al volo e non ve ne pentirete. Sì, le proposte sono vantaggiose, importanti, ma cosa temete? Questo mese vi porterà un po' di stabilità emotiva, vedrete le cose con chiarezza e sarete disposti a mettere in piedi nuovi progetti. E' dall'inizio dell'anno che è iniziato un rinnovamento, ora non vi resta che proseguire fiduciosi, siete prudenti, fin troppo, ora è il momento di agire. Con consapevolezza di sé.L'amore è un po' stropicciato, il patner è destabilizzato nel vedere il vostro cambiamento. Passerà. Le unioni profonde si rafforzeranno.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno.

Per chi si butta in nuove imprese è bene restare con i piedi per terra. Funzioneranno, e bene, ma non richiedete tempi stretti. Il momento è difficile, c'è molta instabilità e incertezza per il futuro. Ergo, accontentatevi. State tranquilli e contenti nei vostri panni, molti vorrebbero esserci al posto vostro. Prendete le cose e le persone meno di punta, sarete più sereni e con la distensione tutto andrà a posto da sé. Se vi fanno uno sgarbo, lasciate correre, l'indifferenza sarà il peggiore castigo. Si sa, che l'indifferrenza è un vai a quel paese in abito da sera e con lo strascico! Vi divertirete pure. Con Mercurio amico, non mancheranno le buone occasioni per ricevere ottime proposte, però mettete sempre nero su bianco. A volte vi fidate troppo. Insomma è un mese articolato, movimentato come piace a voi. Non vi annoierete. In amore, bandite le persone che vi affliggono con la noia. Tenerezze sì, ma con vivacità di rapporto. Le coppie ormai consolidate vivranno momenti di grande intensità amorosa. Qualche litigio per i figli rabbuierà il vostro buon umore. Con l'energia torna l'entusiasmo di fare.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio.

E' un mese movimentato con Giove e Venere che vi sono amici, state iniziando un periodo molto importante riguardo alla realizzazione in campo lavoro. Non mancheranno le ansie, tuttavia, sono molti gli interessi e gli incentivi che vi spingeranno ad impegnarvi in nuovi progetti. Accettate le nuove proposte, realizzerete i vostri sogni, finalmente opererete nel campo che più vi è consono. E' questione di ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare e potrete lanciarvi in nuove avventure con successo. Ci saranno molti cambiamenti, un po' di rivoluzione, vi gioverà per chiudere vecchi rapporti lavorativi, collaborazioni, incarichi saltati, ma sarà la vostra fortuna. Ottimo periodo l'ultima settimana del mese, molta energia e intuizioni vi favoriranno nel mondo degli affari. In amore il periodo si profila all'insegna della passione con incontri intriganti. Sarete irresistibili: approfittatene. Alcuni un po' biricchini, si lanceranno tra avventure extraconiugali, converrà riflettere se ne vale la pena, prima di essere scoperti.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto.

Un po' di stanchezza si farà sentire, siete oberati dagli impegni di lavoro: incontri, spostamenti, trattative estenuanti. Ancora qualche fastidiosa questione da risolvere con colleghi, capi, o clienti, con un po' di pazienza riuscirete a ritrovare la normalità per svolgere al meglio il lavoro. La ruota della fortuna presto girerà per voi, ancora un po' di pazienza, e a fine mese tutti i nodi si scioglieranno e inizierete un periodo proficuo, grandi realizzazioni, in ogni settore e molta soddisfazione anche in campo finanziario. Ancora un piccolo sforzo, rilassatevi, evitate di chiuderevi in pensieri ossessivi, non fatevi prendere dal nervosismo, tenete i nervi saldi, e soprattutto, non siate aggressivi con le persone che vi circondano. Avete grandi capacità, è vero, ma non pretendete troppo da voi stessi. Anche i sentimenti risentiranno del nervosismo, qualche litigio con il patner vi renderà di cattivo umore. Sta a voi calmarvi e pensare che siete in dirittura d'arrivo, anche se la pazienza non è il vostro forte.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre.

Gli astri vi sono amici, siete protetti e potrete proseguire ciò che avete iniziato con scioltezza, senza contrarietà, e nel caso ci fossero, riuscirete a sbrigarvela con abilità. E' un buon periodo, tutto torna vostro favore, gli impegni, e le occasioni di incontri proficui combaciano a meraviglia. Sarete al centro dell'attenzione, osserveranno il vostro modo di lavorare, il vostro savoire faire, e non mancheranno le critiche mosse dai soliti invidiosi. Anche se vi giungono alle orecchie cattiverie nei vosti confronti, non reagite, l'indifferenza è il peggior castigo. Fatevi avanti con le persone giuste e concluderete ottimi accordi, contratti di compravendite. Anche per i professionisti ci sarà un ampliamento con richieste di interventi di un certo rilievo, occasioni per farsi un buon nome. E' il vostro momento non perdete tempo e realizzate. Ritorna la voglia di amare, incontri intriganti con momenti passionali. I ritorni di fiamma favoriranno ricongiugimenti famigliari. Insomma l'amore contribuirà ad illuminare le vostre giornate.

Bilancia dal 32 settembre al 22 ottobre.

Buone nuove con Giove favorevole e tutto ciò che ruota attorno a voi, si semplifica e si risolve con facilità. Cercate la complicità con colleghi, capi, o soci, con uno sforzo di coesione, otterrete più di quanto vi aspettate. Siete diplomatici, sapete prendere con la vostra dolcezza e non vi si può dire di no. Approfittate di questo momento di grazia, non tiratevi indietro, agite e avrete successo. Quindi, naturelezza e semplicità saranno le vostre armi per arrivare dove volete. State risalendo la china, ormai, e tutto vi peserà di meno. I rapporti più fluidi con chi vi circonda, daranno ottimi risultati in ogni settore lavorativo. Ormai si sono accorti di voi, vi siete guadagnati la fiducia e non vi resta che lavorare con serenità. Anche l'aspetto economico sarà più che soddisfacente. I rapporti sentimentali saranno all'insegna della mitezza e della dolcezza, avete posato l'ascia di guerra. Siete pacifici e disposti all'amore, e finalmente, avete bandito assurdi sospetti e gelosie.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre.

Siete protetti da Giove, le condizioni di lavoro sono favorevoli, non ci sono grossi problemi. Tutto procede nella norma, senza imprevisti o sobbalzi. Però, c'è un po' di insofferenza di scontetezza, voglia di fare la punta su ogni cosa. Insomma continue discussioni vi amareggiano la vita. Non c'è pace per voi e per chi vi circonda. A cambiare il quadro astrale, interverrà verso fine mese, l'amico Giove e l'amica Venere che saranno dalla vostra parte. La ruota della fortuna girerà per voi, realizzando sogni ormai messi da parte. Finalmente verrà il sereno e voi contribuirete ad esso con il ritorno del buon umore, grazie a successi insperati. Ora il vostro unico intento sarà di entrare in una fase positiva della vostra vita e di trascorrere giornate prive di fastidiosi grattacapi e discussioni. Dipende anche da voi. L'amore è un po' altalenante, ma per alcuni ci sarà il colpo di fulmine, quello che renderà le vostre giornate colme di tenerezze: il potere dell'amore!

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre.

Le prospettive sono ottime, potrete contare su tanto movimento intorno, quello che piace a voi. Intreccerete molti contatti, con lunghi spostamenti, anche all'estero, e riceverete conferme di trattative già iniziate e molte proposte da valutare. Quindi, come vi è consono, potrete dare sfogo alla vostra creatività, quella che vi porterà a progettare, a concludere e consolidare il vostro lavoro in ogni settore. Molte le novità positive, come: inizio di attività commerciali, fusioni con altre aziende, nuove società, richieste di collaborazioni, chiamate per artigiani, ingaggi per gli artisti di spettacolo, assegnamenti di ruolo per gli insegnanti. Gli astri vi sono favorevoli e sarà l'inizio di un lungo periodo favorevole, insomma, è il momento della realizzazione, dell'equilibrio, della stabilità. Per l'amore è il momento di pensare seriamente a una vita di coppia con un patner che avete un po' trascurato nel tempo. Per chi non vuole legami, saranno molte le occasioni di incontri che regaleranno momenti di grande passione. Per alcuni si avvererà il desiderio di allargare famiglia.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio.

E' cominciato il lento processo di miglioramento, state uscendo da una fase un po' pesante, con problemi e discussioni sul lavoro. Si delinea un buon aspetto astrale con Venere favorevole assieme a Giove e Saturno: significa un buon successo in ogni iniziativa. Ormai è tornata la speranza di ottenere riconoscimenti che meritate, non avrete più chi vi rema contro, e avrete conquistato la fiducia di collaboratori, soci, o superiori. Potrete tirare un sospiro di sollievo. In ogni settore sarete favoriti e il vostro successo creerà gelosie e invidia, da parte di chi credeva di potervi oscurare. Non darete retta alle malelingue e l'indifferenza sarà la vostra vendetta. Tanti cambiamenti: trasferimenti di abitazione, di città, anche di nazione, tutto ciò vi porterà aria nuova di leggerezza e di libertà. Liberati dalle preoccupazioni sarete di nuovo voi stessi, ritroverete la fiducia in voi stessi e il buon umore.Anche i sentimenti saranno premiati, tante coppie litigiose per problemi fininaziari, torneranno serene, e quelle che hanno resistito alla bufera, vivranno momenti di grande passione. Favorite le nascite e i matrimoni. I single faranno strage di cuori: saranno irresistibili!

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio.

La situazione è in netto miglioramento, le ansie lasceranno spazio all'ottimismo e alla voglia di fare. Sarete impegnati a realizzare progetti che fermi nel tempo, ora riprenderanno corpo. Il successo personale è finalmente alle porte, le cose stanno cambiando in vostro favore. Anche le responsabilità e gli obblighi vi peseranno meno con l'andare del tempo e tutto apparirà più facile. Siete di nuovo in pista, le vostre capacità, che parevano offuscate, vi suggeriscono le intuizioni, quelle giuste per ottenere i risultati sperati. Cambiamenti di ruoli, di azienda, di città, persino di nazione, non vi fermaranno: ormai siete lanciati verso la realizzazione, l'equilibrio, la stabilità. Dovrete essere prudenti nelle valutazioni in campo finanziario, non fidatevi di chi vi lusinga un po' troppo, pretendete chiarezza. In campo sentimentale c'è un po' di maretta, la tensione vi ha allontanato dal patner, dovrete chiarire incomprensioni e forse per alcuni la sincerità servirà a tagliare relazioni ormai stanche. Meglio attendere più stabilità emotiva per intrecciare rapporti stabili. Recupero di energia psicofisica.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo.

Questo mese favorisce le novità lavorative, non sottovalutate le nuove proposte, sarete in grado di iniziare progetti e portarli a termine con successo. Abbiate più fiducia in voi stessi, ora siete apprezzati, le vostre capacità sono evidenti, non mollate e prendete in considerazione anche proposte che vi sembrano troppo impegnative. Siete in grado di superare le difficoltà che incontrerete, capaci di correggere il tiro quando servirà. E' un mese di realizzazioni, fatevi avanti, proponetevi, sfruttate tutte le occasioni che gli astri vi offrono. Favorite anche le compravendite, non lasciatevi sfuggire le buone occasioni che potrebbero fruttarvi degli ottimi guadagni. Torna prepotente la voglia d'amare, la voglia di stare insieme, di condividere ogni momento. Non mancheranno i ritorni di fiamma. Nozze, battesimi, in grande numero e stile si conteranno in questo favoloso mese di ottobre.

Fiorella Avalle Nemolis