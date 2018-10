Gli apini della Protezione civile hanno ripulito tutta l'area "dello scalone" a Mondovì

Importante intervento della Protezione civile dell’Ana, a Mondovì (Cuneo), dove i volontari del gruppo hanno ripulito tutta l’area "dello scalone". In virtù della convenzione tra la città di Mondovì e l’Associazione nazionale alpini per la gestione delle emergenze e degli interventi di Protezione civile sul territorio, infatti, i volontari si sono occupati dello sfalcio dell’erba e del taglio delle piante infestanti in tutta la scarpata tra via Montegrappa e via della Cornice. Il Comune si occuperà, invece, della rimozione delle ramaglie e dell’erba tagliata.

«Grazie alla disponibilità di nove volontari nella mattinata e di sette nel pomeriggio – dichiara il presidente della Sezione Alpini, Gianpiero Gazzano –, siamo riusciti a completare l’intervento nella giornata di lunedì». A loro va il grazie dell’Amministrazione comunale: «I volontari sono una risorsa preziosa per la nostra città – afferma il sindaco, Paolo Adriano –, li ringraziamo per aver messo a disposizione il loro tempo e le loro capacità, svolgendo un servizio importante per il mantenimento del decoro urbano».