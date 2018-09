Giulia di Cuneo: "I miei 30 anni con musica e racconti sul volontariato tra i bimbi in Tanzania"

"Trenta candeline per mille sorrisi", è così che Giulia Mellano di Cuneo ha scelto di festeggiare il suo compleanno. "Invece di fare una festa per i miei 30 anni - ci spiega - ho pensato di organizzare una serata di musica e racconti sulle mie esperienze di volontariato". L'appuntamento è per sabato 29 settembre alle 20,45 a Cuneo, in Sala San Giovanni (via Roma 2).

La giovane insegnante albese è da poco rientrata dalla Tanzania dove svolge attività di volontariato per Iop Italia, sede della Ilula Orphan Program, Ong che opera per lo sviluppo della comunità del villaggio di Ilula, sostenendo gli orfani e le famiglie più povere, soprattutto attraverso l'istruzione.

Negli anni, attraverso i suoi racconti in presa diretta, abbiamo visto come dei gesti molto semplici possono riportare il sorriso ai bambini meno fortunati e abbiamo compreso a pieno cosa significa amare ciò che si fa. L'evento, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con Iop Italia e il quartetto musicale 4emotions.