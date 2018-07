Giovani imprenditori di Confindustria in assemblea in montagna: "Qui non solo turismo"

Giovedì 12 luglio in borgata Ponte a Marmora, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo si riunirà nell’annuale assemblea che, in questa circostanza, prende il titolo “Dove sognano le aquile, gli imprenditori realizzano”. Alle 15.30 prenderà il via l’assemblea privata a cui seguirà, alle 16.30, quella pubblica nella quale sono in programma due tavole rotonde dal titolo “Non solo turismo” e “Imprenditori e comunicazione… ad alta quota”. L’intervento di Alberto Ribezzo, presidente del Gruppo Giovani Confindustria Cuneo, concluderà i lavori assembleari.

“Il 50,8% del territorio della provincia di Cuneo si trova in montagna, perché dimenticarsene? – spiega Alberto Ribezzo, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo. – Noi non ce ne vogliamo affatto dimenticare e per questo motivo abbiamo individuato in Marmora, bellissima località montana, la location ideale per l’assemblea di quest’anno. Confindustria Cuneo e Confindustria Piemonte hanno aderito convintamente al nuovo progetto Confindustria per la montagna perché credono, come noi, che la montagna rappresenti uno straordinario patrimonio culturale, ma anche un’enorme opportunità imprenditoriale che sarebbe folle trascurare. La montagna non è solo turismo, può rappresentare opportunità di impresa attraverso molte altre possibilità che facciano sì che la gente torni anche a viverci. Non abbiamo molto tempo, siamo gli ultimi depositari di una preziosissima cultura che abbiamo il dovere di preservare, di trasmettere e di far tornare nella quotidianità di tante persone. Questa assemblea deve rappresentare il punto di partenza di questo ambizioso percorso”.

“Come grande appassionato e conoscitore della montagna, nonché ex docente universitario della facoltà del turismo di economia di Pinerolo, non posso che plaudere a questo appuntamento – aggiunge Armando Mariotta, presidente della Federazione Internazionale Sci Alpinismo – poiché rappresenta una straordinaria occasione per discutere, con un tavolo di operatori ampiamente qualificati, il grande tema della montagna con particolare riferimento alle cure ed alle attenzioni di cui essa necessita per una piena sostenibilità ambientale, economica e sociale”.

Dopo i saluti istituzionali di Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo, e Manuele Ponzo, sindaco di Marmora, spazio alla prima tavola rotonda dal titolo “Non solo turismo” nella quale interverranno Armando Mariotta (presidente Federazione internazionale Sci Alpinismo), Nanni Villani (direttore marketing Parco Alpi Marittime), Roberto Colombero (presidente Unione montana Valle Maira), Bartolomeo Bovetti (direttore Compral) e Luca Battaglini (Università di Torino Dipartimento Scienze Agrarie).

A seguire la seconda tavola rotonda dal titolo “Imprenditori e comunicazione… ad alta quota” moderata da Simone Ghiazza (vicepresidente Giovani Imprenditori Confindustria) alla quale prenderanno parte Alessandro Invernizzi (amministratore delegato Acque minerali srl), Gabriele Polla (Gem Communication srl), Elisa Fantino ed Enzo Ornato (Des Martin Valliera società agricola) ed Andrea Dematteis (Gestalp Valle Varaita). L’intervento del presidente del Gruppo Giovani Confindustria Cuneo, Alberto Ribezzo, concluderà i lavori alla cui realizzazione hanno contribuito anche gli sponsor Excelsior, Bipaled, Atlante Montello, Tipolito Martini e Ironika.