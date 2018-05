Giornata nazionale di Italia Nostra a Cortemilia per l'antico castello da "salvare"

Una "tappa" della seconda Giornata nazionale di Italia Nostra per i Beni comuni culturali ed ambientali quest’anno sarà domenica 13 maggio a Cortemilia, in provincia di Cuneo, avendo come soggetto le storiche strutture residuali del castello.

La cilindrica torre duecentesca, i tratti residui del perimetro delle mura ed i ruderi degli edifici castrensi sono già stati inseriti nella “Lista Rossa 2016” dei monumenti da salvare, predisposta dall’Associazione. Pertanto la sezione albese di Italia Nostra, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, ha scelto di svolgere la Giornata nazionale del 13 maggio proprio a Cortemilia, con riferimento a quel bene culturale.

Dal 2016 è itinerante in Italia la mostra “Paesaggi terrazzati in Italia e nel mondo”, realizzata dall’Associazione nazionale in collaborazione con la Regione Veneto, con gli organismi “Terraced Landscapes Choosing the Future” e “Itla Italia”. In questa occasione, sarà aperta a Cortemilia dal 13 al 27 maggio con il seguente orario: sabato (ore 15-19), domenica (ore 10-12 e 15,30-19); altri giorni solo su prenotazione (c/o Municipio, tel. 0173/81027).

Programma della Giornata nazionale a Cortemilia domenica 13 maggio

ore 9,30. Nell’antica chiesa conventuale di S. Francesco (in corso Einaudi) celebrazione ufficiale della seconda Giornata nazionale dei beni comuni ed inaugurazione della mostra “Paesaggi terrazzati in Italia e nel mondo. Le “terrazze” per coltivi in Italia e nelle Alte Langhe“;

ore 11. Visita guidata allo storico complesso castellano che domina il concentrico cortemiliese;

ore 13. Pranzo dei partecipanti nell’albergo-ristorante “Teatro” (corso Teatro, 59);

ore 15,30. Visita guidata all’antica pieve di S. Maria;

ore 17. Conclusione della Giornata e saluti ai partecipanti.

Per intervenire nella Giornata con riferimento al programma (la partecipazione è gratuita, tranne il pranzo, e libera a tutti gli interessati), per esigenze organizzative, le prenotazioni individuali vanno notificate entro il 10 maggio (tel: 3421871778; info: alba@italianostra.org).