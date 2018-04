Sabato 28 aprile alle 21 appuntamento al teatro Toselli di Cuneo per la stagione Ipuntidanza 2017/18 della Fondazione Egri per la Danza, che presenta il suo spettacolo Gala in occasione della "Giornata mondiale della danza".

Fin da quando era impegnata nella direzione dell’International Dance Council dell’Unesco, Susanna Egri si è adoperata a promuovere ovunque in Italia la Giornata mondiale della danza, che si celebra in tutto il mondo il 29 aprile. A riconferma di questo grande impegno la Fondazione, insieme alla Compagnia EgriBiancoDanza, organizza anche quest’anno, come già negli precedenti, un Gala pensato per unire più generazioni di danzatori e coreografi come ponte tra la formazione e il professionismo nell’ambito della danza.

Nella prima parte della serata è in programma un focus giovanile con lo spettacolo INorOUT del giovane coreografo Vincenzo Criniti, danzatore della compagnia EgriBiancoDanza che ormai da anni segue una formazione coreografica curata da Raphael Bianco.

A seguire il gruppo Safeminas, con cui la Fondazione Egri collabora ormai da anni, che presenta Entre3. Per concludere la sezione dedicata ai giovani l’esibizione di Afed (Alta Formazione Egri Danza) in un estratto di Da Nobis Pacem, balletto del repertorio della compagnia EgriBiancoDanza dal 2006.

La seconda parte dello spettacolo è invece riservata alla compagnia EgriBiancoDanza che per la prima volta a Cuneo danzerà degli estratti di Apparizioni, una delle più che recenti coreografie di Raphael Bianco.

In chiusura di serata, a conferma del prestigio di questo Gala la Fondazione Egri ospita Federico Bonelli e Hikaru Kobayashi, principal dancers del Royal Ballet Covent Garden di Londra, che danzeranno nel passo a due da “Coppelia” di Michail Baryšnikov.

INorOUT

COREOGRAFIA: Vincenzo Criniti

ASSISTENTE ALLA COREOGRAFIA: Vincenzo Galano, Elena Rolla

MUSICHE: Amon Tobin

DANZATORI (Compagnia EgriBiancoDanza): Simona Bogino, Vincenzo Criniti, Vanessa Franke

INorOUT ispirato ai circuiti elettrici, è una danza di corpi che, riescono a fluire solo in un determinato spazio circoscritto esattamente come l’elettricità riesce a fluire solo in un circuito. Creato per la Vetrina Giovani Coreografi della Fondazione Egri per la Danza.

ENTRE3

COREOGRAFIA: Alessandra Pomata, Ester Bucci, Sarah Sanna

DA NOBIS PACEM

COREOGRAFIE: Raphael Bianco

DANZATORI: AFED

APPARIZIONI

COREOGRAFIE: Raphael Bianco

ASSISTENTE ALLE COREOGRAFIE: Elena Rolla

MAITRE DE BALLET: Vincenzo Galano

DANZATORI: Elisa Bertoli, Maela Boltri, Vincenzo Criniti, Saverio Cifaldi, Vanessa Franke, Cristian Magurano, Alessandro Romano

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, della Regione Piemonte, dello Studio Rolla, della Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Luoghi della cultura e del focus Dar corpo allo spazio (Itinerario performativo composto da quattro appuntamenti nel Castello di Moncalieri) ed è inoltre vincitrice dal 2007 del Bando Note&Sipari promosso della Fondazione Crt.

La Stagione 2017/2018 si svolge con il patrocinio di: Città di Torino (in collaborazione con Casa Teatro Ragazzi), Città di Moncalieri, Città di Cuneo, Città di Aosta, Città di Biella, Città di Genova (Museo di arte contemporanea Villa Croce) e Città di Verbania (stagione de Il Maggiore)

BIGLIETTI: INTERO 20 EURO – RIDOTTO 15 EURO

INFO E PRENOTAZIONI +39 366 4308040 / promozione@egridanza.com / www.egridanza.com