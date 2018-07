GAIOLA/ Quegli occhi di nonna e di fotografa a inizio '900 in un libro scritto dal nipote

Nell’ambito dei Giovedì della Gramigna, giovedì 26 luglio alle 20,45 il comune di Gaiola (Cuneo) ospita nella sala Tiboldo lo scrittore e avvocato sanremese Alberto Pezzini con la sua opera “Con gli occhi pieni di te”, edita da Lo Studiolo. Una storia vera e appassionante, di legami familiari e non solo, che narra di una fotografa nei primi anni del ‘900, nel Piemonte sabaudo, quando fare il fotografo era destinato soltanto agli uomini. L’affascinante Giuseppina ha negli occhi e nei capelli i colori di una perenne primavera.

Ad accompagnare Pezzini Eliana Brizio, cofondatrice del movimento per la salute Noosoma, interessata a scoprire il talento fotografico, la passione, la femminea determinazione di Giuseppina. Pezzini, avvocato cinquantenne con all’attivo già alcuni libri come “Volevo fare l’avvocato” (Historica 2015) e “Ciao papà sono qui” (Athene edizioni 2016), non ha mai conosciuto sua nonna, ma ha sempre sentito i suoi occhi sopra di sé. Ha deciso di scriverne in "Con gli occhi pieni di te" perché lei continui a scrivere.

Il racconto, un po’ vero e un po’ fiabesco, è incentrato sulla figura di una nonna mai conosciuta che, a distanza di quasi un secolo, si svela idealmente ai discendenti narrando le sue avventure di fotografa nel Piemonte d’inizio Novecento. Una storia di affetti, di luoghi e di memorie, narrata con stile asciutto e poetico ai ragazzi e agli adulti, a chi vuole ascoltare. L’autore narra con efficacia pittorica ed il testo è arricchito da belle immagini realizzate da un giovanissimo artista, Jacopo Schiano di Tunnariello, nato a Sanremo nel 2003.