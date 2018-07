GAIOLA/ I Giovedì della Gramigna cominciano agosto con la serata "Educare...come?"

Giovedì 2 saranno ospiti del Sindaco Fabrizio Biolé, Giampiero Monaca ideatore del progetto "Bimbisvegli in Natura" ed Edoardo Martinelli, allievo di don Milani alla scuola di Barbiana, coautore di "Lettere ad una professoressa".

La serata è organizzata in collaborazione con la coopertiva sociale mutualistica Materie Vive e chiude il ciclo di incontri cui hanno collaborato tra gli altri la Fabbrica dei Suoni e Piemonte che Cambia, con il supporto della fondazione CRC.

Naturalmente sono invitati tutti quelli che professionalmente, per passione o anche solo per curiosità sono vicini al mondo della scuola, per poter costruire un confronto ed un arricchimento reciproco.

L'appuntamento è come sempre alle 20,30 presso la sala Tiboldo del centro polifunzionale La Gramigna e sempre ad ingresso libero.

Giovedì 9 viene proposta invece la terza edizione della passeggiata alla scoperta delle stelle cadenti di San Lorenzo, a cura di Stefano Melchio nell'ambito del progetto "Muri Astronomici".