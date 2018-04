Maria Gabriella di Savoia rende omaggio alle salme dei nonni al santuario di Vicoforte

Su invito del Rotary Club 1925 di Cuneo, S.A.R. la Principessa Maria Gabriella di Savoia, con Sua Figlia, Elisabetta De Balkany, ha reso omaggio alle Salme dei Nonni, Vittorio Emanuele III e la Regina Elena, nella Cappella di San Bernardo del Santuario-Basilica di Vicoforte (CN), ove furono tumulate il 15 e 17 dicembre 2017.

La Principessa ha raggiunto il Mausoleo dei Savoia accompagnata dal conte Federico Radicati di Primeglio, Delegato della Casa per tutti gli atti connessi a estumulazione, traslazione e ritumulazione delle RR. Salme, dal suo consulente, prof. Aldo A. Mola, presidente della Consulta, dal Consultore cav. Maurizio Bettoja, che concorse agli Onori resi il 17 dicembre alla Salma del Re, e dal Consultore avv. Luca Fucini, delegato alla estumulazione della Salma della Regina Elena a Montpellier, il 15 dicembre 2017.

All'ingresso del Santuario S.A.R. la Principessa e Sua Figlia sono state accolte dal presidente del Rotary Cuneo 1925, avv. Gianmaria Dalmasso (presidente anche quando, il 13 giugno 2006, S.A.R. presenziò in Villanova Solaro, CN, alla rievocazione di Re Umberto II nel 60° della Sua partenza dall'Italia e fu nominata Socio onorario del Club), dai presidenti dei Club di Mondovì e Savigliano e da rappresentanti di quello di Saluzzo; dal Presidente del Rotaract Cuneo Provincia Granda, nonché da folto pubblico, comprendente, tra altri, il Consultore avv. Giovanna Giolitti, il Presidente della Associazione di studi storici Giovanni Giolitti, Alessandro Mella e l'ex sindaco di Torre San Giorgio, avv. Attilio Mola.

Dopo l'omaggio alle Reali Tombe (Mola e Dalmasso hanno deposto una corona d'alloro con le scritte “Senato del Regno-S.A.R. Maria Gabriella di Savoia” mentre la Principessa ha recato un mazzo di viole di campo alla Regina Elena, come soleva fare Re Vittorio Emanuele III) e a quella del Duca Carlo Emanuele I di Savoia, fondatore del Santuario, il Rettore della Basilica, il benemerito Monsignor Meo Bessone, ha guidato il raccoglimento in preghiera e una breve visita allo spettacolare Monumento Nazionale, che vanta la cupola ellittica più imponente d'Europa.

E' seguito il ricevimento nel cui corso Aldo Mola ha intrattenuto brevemente i circa 150 commensali su “Memoria di Vittorio Emanuele III e della Regina Elena nel Centenario della Vittoria (1918)”, presenti, fra altri, il colonnello Antonio Zerrillo, del Comando Esercito Piemonte, che sovrintende alle iniziative memoriali sulla Grande Guerra, e il sindaco di Vicoforte, Valter Roattino, il prefetto a riposo Tancredi Bruno di Clarafond.

Nelle interviste rilasciate la Principessa ha ricordato l'opera del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la traslazione delle Reali Salme in Italia e precisamente a Vicoforte, definendolo “splendido mausoleo di Casa Savoia”, come già aveva dichiarato S.A.R. il Principe Amedeo di Savoia, Duca di Savoia e di Aosta, il 16 marzo 2013 in occasione del Convegno “Incontro Umberto II” in Vicoforte.

Il Presidente della Consulta, Aldo Mola, ha recato a S.A.R. la Principessa Maria Gabriella di Savoia e a Sua Figlia Elisabetta l'omaggio dei colleghi (Alessandro Cremonte Pastorello, Giorgio Blais, Gianni Rabbia, Gianni Stefano Cuttica, Giuseppe Tarò...) che, nell'impossibilità di presenziare di persona, gliene avevano dato incarico.

(Foto di Karen Giacobino)