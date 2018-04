Giro, in tutto il Monregalese è già festa per la tappa Abbiategrasso-Prato Nevoso

ROBERTO CROCI - Frabosa Sottana (Cuneo) si tinge di rosa a un mese esatto dal passaggio della diciottesima tappa del 101° Giro d’Italia, da Abbiategrasso a Prato Nevoso, a 1.620 metri, giovedì 24 maggio. La serata di gala organizzata dall’Unione Montana Mondolè al Galapalace ha riunito tutti i numerosi sponsor della manifestazione, ma non sarà comunque l’unica.

Un mese di eventi che vedranno in prima fila l’ufficio turistico dell’Atl di Cuneo che gestisce l’infopoint di Frabosa Sottana (aperto tutto l’anno) e quello stagionale di Prato Nevoso (che riaprirà a luglio). Ogni weekend, fino a giovedì 24 maggio, data d’arrivo, nel pomeriggio, del Giro d’Italia a Prato Nevoso, si succederanno una serie di eventi a Frabosa Sottana, Mondovì e altri comuni del Monregalese, coinvolti nella frenesia della pedalata e dei “sapori” sempre conseguenti.

Felice il sindaco Adriano Bertolino: “Sei mesi di neve ci fanno guardare con fiducia anche a tutte le iniziative varate con Atl Cuneo per destagionalizzare il nostro turismo. Il Concerto Rai di Ferragosto 2017 e la Tappa del Giro d’Italia 2018 vanno in questa direzione”. Il presidente di Atl Mauro Bernardi e il suo direttore Paolo Bongioanni incassano pure il plauso dell’assessore al Turismo di Regione Piemonte Antonella Parigi per l’ottima performance di stagione +7% del turismo Cuneese, per il dinamismo dimostrato, ormai indicato a tutte le altre stazioni sciistiche come un modello da perseguire.

Bongioanni ricorda infatti che Prato Nevoso ha realizzato quest’anno il record della stazione sciistica italiana con il maggior tasso di crescita con il suo +42%. Molto interessante è stata la presentazione della Salita dei Campioni, le 13 curve a pendenza media del 7% da Frabosa Sottana a Passo del Prel. Paolo Bruno dell’Atl di Frabosa Sottana e del gruppo Mondolè organizzerà sabato 12 maggio la “Pedalando sui tornanti dei campioni” a partecipazione libera, proprio per scoprire il nome di ogni tornante e la sua storia. Un’iniziativa che tende a destagionalizzare il turismo, facendola diventare un “cult” del settore, buona per ogni stagione.

Insomma un altro bel lavoro di squadra del territorio, che comincia a crederci. A testimonianza di ciò, era presente al gala anche lo staff del Bike Hotel Lo Scoiattolo di Pralormo (la capitale del tulipano piemontese), che sarà presente alla tappa di maggio con ben 20 turisti australiani e 14 dall’Arizona. Se solo ci credessimo di più anche sulla Roa Marenca, che qui ha i suoi tracciati d’alta quota sulla Via del Raschera...

Alè, che i puruma feira!

Roberto Croci