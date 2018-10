Fredo Valla e le "Proiezioni del centenario" della Grande Guerra in provincia di Cuneo

Fredo Valla torna nei cinema e nei teatri della provincia di Cuneo con la proiezione del film "Non ne parliamo di questa guerra", prodotto dalla Nefertiti film in collaborazione con l’Istituto Luce, in occasione delle celebrazioni per i cento anni dalla fine della Grande Guerra.

Il film-concerto di Valla, attraverso molteplici vicende di ammutinati e disertori, fa emergere il fenomeno (in gran parte taciuto) delle rivolte e delle decimazioni nell’esercito italiano durante la Grande Guerra. Il primo appuntamento sarà il 5 novembre a Mondovì, al cinema-teatro Baretti, alle 9 (doppia proiezione per le scuole) e alle 21. L'ingresso è libero.

Tutte le proiezioni in Granda

6 novembre, Cavallermaggiore, Sala Turcotto, alle 21

8 novembre, Centallo, Cinema Nuovo Lux, alle 21

9 novembre, Farigliano, Biblioteca Civica, alle 21

10 novembre, Ormea, Nuovo Cinema Ormea, alle 21

15 novembre, Saluzzo, Teatro Civico Magda Olivero, alle 14.40 (riservato alle scuole) e alle 21

28 novembre, Dronero, Cinema Iris, alle 9.30 (riservato alle scuole) e alle 21

29 novembre, Alba, Cinema Moretta, alle 21

Il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per l'audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Piemonte Doc Film Fund-Fondo regionale per il documentario, Friuli Venezia Giulia Film Commission.

(Foto tratta dal sito del regista www.fredovalla.it)