Fiera di primavera richiama i bambini a Mondovì per gli animali della fattoria

Una vera festa per accogliere la primavera nel centro della città. Si presenta così la storica Fiera che si terrà sabato 7 e domenica 8 aprile a Mondovì, in provincia di Cuneo, con le aziende del circuito di Campagna Amica che animeranno corso Statuto con le eccellenze del territorio e le fattorie didattiche.

In collaborazione con il Comune di Mondovì e la cooperativa Colla Bauzano, Coldiretti porterà il meglio delle produzioni a chilometro zero in una vetrina d’eccezione allestita nel “salotto” della città. Ad animare le due giornate gli animali della fattoria, in un percorso alla portata dei bambini che potranno vedere come le mucche fanno il latte e avvicinarsi ai maialini, alle capre e agli altri animali a quattro zampe: pecore, cavalli, mini poni e asinelli. “Ci saranno prodotti freschi e di eccellenza in un contesto straordinario, con tanti buoni motivi per venirci a trovare in questo speciale mercato di Campagna Amica” - commenta Gianni Gentile, segretario Zona Coldiretti Mondovì e Ceva.

Tra le produzioni certificate con l’alta qualità che contraddistingue il circuito Campagna Amica, vi saranno: Mele della Garzegna, Prosciutto Deco di Mondovì, Nostrano Deco di Mondovì, verdura, ortaggi, miele, nocciole, pan fritto, frittelle, salumi, formaggi, gelati, vini Doc e Docg e l’olio con le prelibate olive taggiasche della Liguria. “Un’occasione preziosa - commentano Bruno Rivarossa e Tino Arosio di Coldiretti Cuneo - dove tra delicatezze che conquistano il palato e specialità delle nostre aziende, ognuno dei nostri stand offrirà l’occasione per far conoscere ai visitatori e ai turisti quanto di prezioso offre il territorio”.