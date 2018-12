FARIGLIANO/ Sogni e poesia dell'artista Gianni Del Bue in mostra in biblioteca

BRUNO MURIALDO - "A Farigliano la mostra “Trent’anni” con le opere di Gianni Del Bue alla Biblioteca comunale, mostra di pittura del grande artista.

Di questo pittore si può dire che è un poeta, un sognatore commovente, un personaggio di grande sensibilità; le sue nevicate colorate, il Tanaro, le oche in galleria, angoli di bellezza e di analisi, messi in luce dentro a una grandissima inventiva.

Tra i molteplici artisti che operano in questo angolo di mondo, sicuramente del Bue splende come Venere in un cielo blu. La mostra è visitabile fino al 6 di gennaio".

Bruno Murialdo